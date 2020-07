Siga nossa página

Sarandi - Visitação à Praça da Cidadania Arduíno Saretto

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 01 Julho 2020 07:20 .

A Praça da Cidadania Arduíno Saretto, o maior complexo de equipamentos públicos urbanos de Sarandi, foi o local escolhido para uma visitação referente a comemoração dos 81 anos de emancipação político-administrativa do município. A visitação aconteceu na quarta-feira, 24, pela parte da tarde e contou com a presença de líderes do Executivo Municipal, bem como colaboradores da administração.

À visitação, foi transmitida via internet, por meio da rede social da prefeitura, possibilitando que a comunidade sarandiense também conhecesse uma das mais belas praças que em breve, assim que concluída e assim que a pandemia passar, estará à disposição dos munícipes.

A área da praça é de aproximadamente 12.000m², e contará com 2.352m² de pavimentação em paver, campo de grama sintética de 375m² cercado com alambrado. A Praça da Cidadania também contará com um circuito de ciclismo infantil de 90m de comprimento, playground, uma Academia da Terceira Idade (ATI), espaço de estudo, espaço religioso com púlpito ao ar livre, mobiliário urbano (bancos, lixeiras e mesas).

No total serão investidos R$419.939,07 provenientes de recursos próprios do município de Sarandi nesse projeto, que foi pensado para melhorar a qualidade de vida e acesso ao lazer para os bairros sarandienses.

Fonte: Decom – P.M.Sarandi