Siga nossa página

Sarandi - Vem aí o 1º Festival Della Canzone Italiana de Sarandi

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 01 Julho 2020 08:23 .

REGULAMENTO

O 1º Festival Della Canzone Italiana de Sarandi – RS, tem o objetivo de estimular o desenvolvimento musical e cultural de Sarandi e Região, além de resgatar a cultura italiana através da música, trazida pelos imigrantes que aqui chegaram e ajudaram a desenvolver o município. É uma realização da Etnia Italiana de Sarandi e a empresa Juliano Oli – Produções Artísticas.

O 1º Festival Della Canzone Italiana de Sarandi será realizado no dia 01 de agosto de 2020, ás 20 horas. A edição desse ano será de forma online, devido a pandemia causada pelo Corona Vírus, sendo necessário o distanciamento social.

I – Da participação:

Poderão participar intérpretes de todo o território gaúcho, nas seguintes categorias:

• Categoria Estadual Adulto. Para intérpretes a partir de 16 anos, residentes no estado do Rio Grande do Sul apenas no Gênero Italiano.

• Categoria Estadual Bambini. Para crianças e adolescentes, de 06 a 15 anos, residentes no estado do Rio Grande do Sul, apenas no Gênero Italiano. • Categoria Municipal Bambini. Para intérpretes, de 06 a 15 anos, residentes ou nascidos em Sarandi-RS, apenas no gênero Italiano.

• Categoria Municipal Adulto. Para intérpretes a partir de 16 anos, residentes ou nascidos em Sarandi-RS, apenas no gênero Italiano.

No sábado, 01 de agosto de 2020, acontece a grande final de todas as categorias, a partir das 20:00 horas.

II – Das inscrições:

As inscrições estarão abertas no período de 15 de junho de 2020, até às 17h do dia 10 de julho de 2020.

As inscrições serão feitas da seguinte forma:

a) Pelo wattsapp 054 996115858 (Com o Diretor Artístico do evento)

Não será permitido a troca de música, após efetuada a inscrição.

Não serão aceitas inscrições fora do prazo acima previsto. Sendo aceitas, apenas inscrições com o material exigido.

Cada candidato poderá inscrever-se somente uma vez. Ficando proibido sua inscrição como solista e outra em dupla, ou trio.

No ato da inscrição o candidato deverá enviar apenas o vídeo.

Os selecionados por vídeo para a final, após a divulgação da lista oficial, deverão enviar os seguintes dados:

a)O Nome completo;

b)Nome artístico;

c)Comprovante de Endereço completo, com o nome do concorrente (Conta de luz, água, etc.). Nas categorias Bambini, o comprovante de residência deverá estar no nome do responsável que efetivar a inscrição;

d) Telefone de contato:

e)Cópia da carteira de identidade;

f)Termo de autorização assinado, com a mesma assinatura que consta na carteira de identidade em formato PDF;

OBS: Haverá um termo de autorização para candidatos acima dos 18 anos, e outro específico para menores de idade, ao qual os pais deverão assinar. Esse termo será disponibilizado apenas para os finalistas, após a triagem.

Em todas as Categorias, o(a) intérprete deverá enviar um vídeo, cantando a canção escolhida, acompanhado de um instrumento musical ou playback. No vídeo além de sua apresentação musical, o(a) intérprete deverá iniciar dizendo o seu nome artístico, a cidade onde mora, e o nome da música e do artista que a gravou. Vídeo que constar outras falas ou manifestações, será automaticamente desclassificado.

O vídeo deverá ser feito através da câmera do celular na horizontal, filmando da cintura para cima. O concorrente não poderá usar microfone, usando o áudio captado pela própria câmera do celular.

O vídeo apresentado no ato da inscrição, será o mesmo a rodar na noite do festival, durante a transmissão via Facebook, por isso é importante filmar em um local adequado, sem ruídos ou eco.

Se a comissão julgadora perceber que o vídeo tenha sofrido algum tipo de edição, seja ela de imagem ou áudio, a fim de beneficiar o candidato, o mesmo será desclassificado.

O vídeo deverá ser enviada pelo wattsapp, 054 996115858.

III – Da seleção:

Na Categoria Municipal Bambini serão selecionados até 10 intérpretes para a final.

Na Categoria Municipal Adulto serão selecionados até 10 intérpretes para a final.

Na Categoria Estadual Bambini serão selecionados até 10 intérpretes.

Na Categoria Estadual Adulto, serão selecionados até 10 intérpretes.

O resultado da triagem, com a lista dos finalistas será divulgada até o dia 20 julho de 2020.

Os critérios a serem julgados pelos jurados serão: Afinação, Ritmo, Interpretação e pronúncia da língua italiana. Não serão aceitas músicas autorais nessa edição do festival.

Os jurados serão escolhidos pela comissão organizadora, por seu conhecimento, envolvimento e competência na área artístico-musical e cultura italiana.

As decisões do júri, em qualquer fase, são irrevogáveis e irrecorríveis, não cabendo recursos.

IV – Da premiação:

Fica estabelecida para o 1º Festival Della Canzone Italiana de Sarandi, a seguinte premiação:

Categoria Municipal Adulta

1º lugar: R$ 800,00

2º lugar: R$ 600,00

3º lugar: R$ 500,00

4º lugar: R$ 400,00

5º lugar: R$ 300,00

Categoria Municipal Bambini

1º lugar: R$ 500,00

2º lugar: R$ 400,00

3º lugar: R$ 300,00

4º lugar: R$ 200,00

5º lugar: R$ 200,00

Categoria Estadual Bambini

1º lugar: R$ 500,00

2º lugar: R$ 400,00

3º lugar: R$ 300,00

4º lugar: R$ 200,00

5º lugar: R$ 200,00

Categoria Estadual Adulta

1º lugar: R$ 800,00

2º lugar: R$ 500,00

3º lugar: R$ 400,00

4º lugar: R$ 300,00

5º lugar: R$ 300,00

VI – Disposições gerais:

A transmissão do evento será feita através da página no Facebook, do Diariors.

Os vencedores, deverão apresentar documentos necessários, além dos dados bancários para o recebimento da premiação.

O candidato que em qualquer hipótese perturbar a ordem do festival será desclassificado.

O Candidato Selecionado por vídeo na triagem, que não enviar os documentos necessários, bem como o termo de autorização, estará automaticamente desclassificado, e seu vídeo não participará da transmissão na noite do festival.

O candidato que se inscrever no festival, ao realizar sua inscrição, autoriza automaticamente a utilização do uso da imagem pessoal, por qualquer meio durante o evento, ou em ocasião posterior, para fins de divulgação, realizada pelo município, ainda que não relacionadas a esse evento.

A inscrição do(a) intérprete implica na integral aceitação do presente regulamento.

Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela organização.