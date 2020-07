Siga nossa página

Cresol Sarandi fomenta o Dia C – Dia de Cooperar

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 01 Julho 2020 10:58 .

Cooperar é trabalhar em conjunto, é compartilhar ideias. É um caminho que mostraque é possível unir desenvolvimento econômico e social, produtividade e sustentabilidade, unindo o individual e o coletivo. Acreditamos que atitudes simples movem o mundo e que elas impactam diretamente na vida das pessoas. Por isso, há uma década, o Sistema de Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) iniciou a promoção do Dia C – Dia de Cooperar, um movimento que visa promover e estimular ações voluntárias e reforçar o potencial transformador do cooperativismo.

No dia 4 de julho, data em que é comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo, a celebração do Dia C que, tradicionalmente é realizada em locais públicos em todos os estados do país, em função da pandemia do novo Coronavírus este ano será feita de forma digital, e acontecerá no canal do “SomosCoop” da OCB, no Youtube. A transmissão ao vivo começa às 15h e vai até às 16h30, quando a banda mineira Skank fará uma live para comemorar o resultado do compromisso das cooperativas brasileiras em lutar contra a Covid-19 e seus efeitos negativos na vida das pessoas e das empresas, bem como toda iniciativa proposta à uma melhor qualidade de vida da população em geral. O dia C estimula as cooperativas a promoverem e melhorias socioeconômicas e incentivar a realização de ações que, de alguma forma, contribuam para mudar a realidade das comunidades.

O Diretor Administrativo da Cresol Sarandi, Edenilso Casarotto, pondera que o cooperativismo de crédito tem ganhado cada vez mais espaço e reconhecimento, porém ainda tem muito a crescer. “Pensar nas pessoas – gente cuidando de gente – este é um diferencial das cooperativas. Podemos pensar no cooperativismo como uma filosofia de vida, que torna possível a realização de algo que muitas vezes não seria possível alcançar sozinho,’’finaliza Casarotto.

Pensamento em futuro sustentável, a partir desta quinta-feira à tarde, dia 02 de julho, a Cresol Sarandi estará distribuindo gratuitamente mudas de árvores frutíferas. Acompanhe diariamente as redes sociais da Cresol Sarandi e fique por dentro de todas as novidades.