Sicredi organiza iniciativas para comemorar o Dia do Cooperativismo

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 02 Julho 2020 08:30 .

Neste ano, ações tiveram um olhar diferenciado em virtude do momento

Fomentar o desenvolvimento local por meio da união de esforços é, há mais de 117 anos, um dos principais objetivos do Sicredi. Na cidade e no campo, a instituição financeira cooperativa reconhece a importância da solidariedade, que é um dos valores do cooperativismo.

Nesse sentido, para comemorar o Dia do Cooperativismo – neste ano em 4 de julho –, a Sicredi Região da Produção RS/SC/MG está organizando diversas atividades, levando em consideração o cenário de enfrentamento ao coronavírus.

- No dia 30 de junho, a Cooperativa realizou uma live para seus colaboradores dialogarem com o escritor Roberto Tranjan, autor da obra “O Velho e o Menino”, dentre outras. O objetivo foi mobilizar o público interno para que perceba e se envolva cada vez mais com o propósito da cooperativa;

- No decorrer da próxima semana, as agências da Cooperativa estarão entregando às entidades e saúde e hospitais da região de atuação biscoitos decorados: um mimo para valorizar e agradecer os profissionais que estão na linha de frente do combate ao Covid-19. Além disso, estas entidades e hospitais já foram beneficiados com recursos (mais de R$ 450 mil) do Fundo Social da Cooperativa;

- Também durante a semana, os associados que passarem pelas agências da Sicredi estarão recebendo papéis-semente e sementes de árvores nativas da região. Esta é uma iniciativa socioambiental, que visa a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Os papéis semente contêm espécies que podem ser cultivadas na horta de casa. O objetivo é incentivar esse hábito, além de criar momentos de cooperação em família.

- Nas agências de Chapecó/SC, de 15/06 à 01/07, foram arrecadados alimentos e produtos de higiene, que serão doados à famílias e entidades carentes do município, visando auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Partindo do princípio de que juntos podemos transformar as comunidades, os valores difundidos pelo cooperativismo se mostram ainda mais necessários em momentos desafiadores como o que estamos enfrentando. Os resultados dessas ações são difíceis de mensurar, mas acreditamos que são formas de mudar a nossa realidade para melhor”, destacou o Presidente da Cooperativa, Saul Rovadoscki.

Fonte: ASCOM Sicredi Região da Produção RS/SC/MG