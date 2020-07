Siga nossa página

Sarandi - Lançamento da Pedra Fundamental do Complexo de Esportes Radicais Mairon Silva

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 02 Julho 2020 11:01 .

Em uma cerimônia marcada por forte emoção, que aconteceu no sábado, 27, dia do aniversário de 81 anos de emancipação político-administrativa de Sarandi, foi lançada a Pedra Fundamental do Complexo de Esportes Radicais Mairon Silva.

A área, de 13 hectares, que está localizada na Linha Sanga do Leão, próximo a BR 386, possui acesso pela BR386 e também pela Avenida 7 de Setembro e Vila Esperança.

A cerimônia contou com representantes das várias modalidades de esportes radicais que serão atendidas e com a família do querido Mairon Silva, um jovem apaixonado pelos esportes radicais e pela vida, que sempre cultivou vastas amizades e cuja vida lhe foi ceifada trágica e precocemente.

Por isso, nada mais justo que homenagear esse jovem dando ao local o seu nome, eternizando na memória sarandiense um nome que representa a alegria e o amor aos esportes radicais.

O valor do imóvel ficou estabelecido em R$336.207.50 (trezentos e trinta e seis mil e duzentos e sete reais com cinquenta centavos). Sarandi espera há muitos anos pela construção de um parque que possa receber várias modalidades esportivas, mas que, principalmente, possa receber as crianças e as famílias para seu lazer e confraternização.

Fonte: Decom – P.M.Sarandi