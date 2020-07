Ronda Alta - Rondaltense é premiada com 17 mil reais na Campanha Quero Prêmio, das Lojas Quero-Quero

Publicado por Thaís Girardi em Segunda, 06 Julho 2020 09:02 .

Na manhã da última sexta-feira, 03 de julho, nossa reportagem acompanhou a equipe da Loja Quero-Quero de Ronda Alta na entrega de um cheque no valor de R$ 17,000,00 para uma moradora, que foi contemplada na promoção Quero Prêmio.

Ana Lucia Tonini foi a grande ganhadora, moradora do Bairro Boa Esperança, em Ronda Alta. Chegamos cedo e pegamos pegamos ela de surpresa. As imagens falam por si, foram momentos de muita emoção, quando o gerente da unidade, Ademir Luiz Schenatto e sua equipe, lhe deram a boa notícia e realizaram a entrega do prêmio.

Pra participar da Campanha, basta fazer um Seguro Hospitalar Quero Prêmio e ficar na torcida.

Foto: Rádio Navegantes/Welliton Fortes