Sarandi - Bandeira Vermelha: Confira as mudanças

Publicado por Joel De Brito em Terça, 07 Julho 2020 10:33 .

PRINCIPAIS MUDANÇAS:

COMÉRCIO:

- Comércio varejista de rua (lojas no geral) de serviços não essenciais - 25% dos trabalhadores – exclusivo para comércio eletrônico, podendo ser realizada apenas tele entrega;

- Comércio varejista de rua produtos essenciais (art. 25 Decreto 3752) – 50% dos trabalhadores, com atendimento presencial restrito/ tele-entrega/ pegue e leve/ Drive-thru;

- Comércio varejista de produtos alimentícios 50% dos trabalhadores, com atendimento presencial restrito/ tele-entrega/ pegue e leve/ Drive-thru;

- Postos de Combustíveis – 75% dos trabalhadores, atendimento presencial restrito sendo vedada a aglomeração;

INDÚSTRIAS:

- Construção Edifícios – 75% trabalhadores, sem atendimento ao público;

- Obras de Infraestrutura - 75% trabalhadores, sem atendimento ao público;

- Serviços de construção - 75% trabalhadores, sem atendimento ao público;

- Alimentos – 75 % trabalhadores, sem atendimento ao público;

- Têxteis - 75 % trabalhadores, sem atendimento ao público;

-Vestuário - 75 % trabalhadores, sem atendimento ao público;

- Madeira - 75 % trabalhadores, sem atendimento ao público;

- Impressão e Reprodução - 75 % trabalhadores, sem atendimento ao público;

- Metalúrgica - 75 % trabalhadores, sem atendimento ao público;

- Móveis - 75 % trabalhadores, sem atendimento ao público;

SERVIÇOS:

- Casas noturnas, Bares e Pubs – FECHADO

- Parques, Praças, Biblioteca, eventos em ambientes fechados e abertos- FECHADO

- Academias: 25% dos trabalhadores, sendo que somente poderá ser atendido um aluno por no mínimo 16m² por pessoa;

- Clubes sociais - 25% dos trabalhadores, sendo que somente poderá ser atendido um aluno por no mínimo 16m² por pessoa;

- Cabelereiro e Barbeiro – 25% dos trabalhadores, sendo que somente atendimento individualizado por ambiente – distanciamento de 4 metros entre clientes.

- Missas e cultos – 30 pessoas;

- Bancos, lotéricas e similares – 50% dos trabalhadores com teleatendimento e presencial restrito;

- Agencia de turismo, passeios e excursões – FECHADO;

- Faxineiros, cozinheiros, motoristas, babás, jardineiros e similares – FECHADO;

- Serviços de Advocacia e Contabilidade – 50% trabalhadores, teleatendimento e presencial restrito;

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO

- Restaurantes à la carte, prato feito e buffet sem auto serviço – 50% trabalhadores, exclusivo tele entrega, pegue e leve e drive-thru;

- Buffet por kg – FECHADO;

- Lanchonetes e padarias – 50% trabalhadores - 50% trabalhadores, exclusivo tele entrega, pegue e leve e drive-thru;

- Hotéis e similares (geral) – 40% dos quartos com presencial restrito;

- Hotéis e similares (beira de estrada e rodovias) – 75% quartos com presencial restrito.

Os demais estabelecimentos que não constam neste informativo poderão ser consultados no anexo ao Decreto Municipal 3752/2020, bem como no site do Governo do Estado do RS, https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br.