Rondinha - Município permanece na Bandeira Laranja

Publicado por Joel De Brito em Terça, 07 Julho 2020 11:41 .

A classificação das regiões do Estado do RS, de acordo com as Bandeiras determinadas pelo Modelo de Distanciamento Controlado foi atualizada pelo Governo do Estado nesta segunda-feira dia 06 de julho, conforme Decreto Estadual nº 55.347 com vigência para o período entre 0 hora do dia 07 de julho às 24 horas do dia 14 de julho de 2020.

No contexto regional, levando em conta o número de infectados, óbitos e outros dados no período de quatorze dias anteriores à data de apuração resultou na aplicação da Bandeira Final Vermelha para a Região.

No entanto, no mesmo período, o Município de Rondinha não registrou internações ou óbitos por COVID-19. Ainda, o § 5º do art. 21 do Decreto Estadual nº 55.240/2020, inserido pelo Decreto Estadual nº 55.322/2020, possibilita aos Municípios localizados em Região classificada na Bandeira Final Vermelha, excepcionalmente, mediante ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, adotar medidas sanitárias segmentadas correspondentes aos Protocolos definidos para a Bandeira Final Laranja.

Assim, considerando que o Município de Rondinha dispõe dos serviços para atendimento de pacientes com sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG, com capacidade de realização de aproximadamente 16 testes diários para COVID-19, onde o atendimento hospitalar é feito pela Sociedade Hospitalar Pe. Eugenio Medischeschi, o qual dispõe de 04 (quatro) leitos clínicos exclusivos para pacientes COVID-19, sendo que a taxa atual de ocupação é 0 (zero).

Ainda, levando-se em conta também que, no momento, a taxa de incidência da doença sobre a população do Município é de 0,109% por cento, onde todos os casos confirmados estão recuperados e 0% de óbito, o Poder Público Municipal decretou as medidas segmentadas do protocolo da Bandeira Final Laranja, para o período da 0 hora do dia 07 de julho às 24 horas do dia 14 de julho de 2020, (Decreto Municipal nº 3.027/2020).

A Administração Municipal reforça os apelos para que toda comunidade rondinhense intensifique os cuidados preventivos contra a propagação do novo coronavírus, como uso de máscaras, distanciamento social, higienização freqüente das mãos e demais recomendações adotadas pelos órgãos sanitários a fim de evitar que mais pessoas sejam contaminadas.

A colaboração de todos é fundamental para a manutenção do município e da região na Bandeira Laranja.

AIP - Ederval Lauer