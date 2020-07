Siga nossa página

Palmeira das Missões - Hospital de Caridade dobra a capacidade de leitos para COVID-19

Publicado por Joel De Brito em Terça, 07 Julho 2020 17:49 .

O Hospital de Caridade de Palmeira das Missões, aumentou em mais de 100 % os leitos exclusivo para atendimento de pacientes com Covid 19, habilitando os mesmos junto ao sistema do Estado. A partir de agora o HC conta com 20 leitos exclusivo Covid 19 para Palmeira e Região com 09 respiradores.

A medida é de suma importância para garantir o atendimento de nossa população e também melhora os índices com relação a mudanças de bandeiras do projeto de distanciamento controlado".

Imagem HC/Divulgação Internet

Texto: Sid Farias