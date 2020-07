Sicredi comemora Dia C com campanhas de solidariedade e sustentabilidade

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 08 Julho 2020 10:46 .

Em Chapecó, mais de 600 kg de alimentos foram arrecadados e doados à entidades

O Dia Internacional do Cooperativismo é comemorado anualmente no primeiro sábado do mês de julho, neste ano, no dia 4/07. Com grandes responsabilidades, o cooperativismo realiza um trabalho de fortalecimento de valores como responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade.

O Dia C é o maior movimento de estímulo à realização de iniciativas transformadoras do país e também o maior evento do voluntariado cooperativista. Neste ano, em razão do Covid-19, a Sicredi Região da Produção RS/SC/MG realizou as ações alusivas à data com um olhar diferente e inovador.

As seis agências do município de Chapecó/SC se uniram e realizaram uma campanha de arrecadação de alimentos e materiais de higiene. No total, foram mais de 600 kilos de alimentos e quase 100 kilos de produtos de higiene doados para famílias da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis na Rota da Reciclagem, famílias do Projeto Maria Leite, e Pastoral do Menor, da Criança e do Adolescente, atendidos pela Paróquia São Cristóvão, no bairro Colatto, ambas entidades de Chapecó/SC, em situação de vulnerabilidade social.

Também no decorrer da semana, os associados que passaram pelas agências da Sicredi receberam papéis-semente de hortaliças e flores, além de sementes de árvores nativas da região, para cooperarem com o meio ambiente e estimularem momentos de cooperação em família, bem como, o cultivo de hortas em casa.

Já para valorizar e agradecer, em nome da comunidade, os profissionais das entidades e saúde e hospitais da área de atuação da cooperativa, foram entregues biscoitos decorados – um pequeno mimo para aqueles que estão na linha de frente no combate à pandemia. Além disso, estas entidades e hospitais já foram beneficiados com recursos (mais de R$ 450 mil) do Fundo Social da Cooperativa.

Para o presidente da cooperativa, Saul Rovadoscki, essas são pequenas ações, simbólicas, mas capazes de gerar grandes transformações. “Se conseguimos sensibilizar, pelo menos, pequena parte da nossa comunidade para perceber a importância de cooperar, já alcançamos o nosso objetivo. E, ao incentivar valores como a solidariedade e a empatia, estamos, de alguma forma, contribuindo para a construção de uma sociedade melhor”, afirmou.

Dia C - Entrega de biscoitos à Secretaria da Saúde de Xanxerê

Dia C - Doações às famílias da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis na Rota da Reciclagem - Chapecó SC

Dia C - Doação à famílias do Projeto Maria Leite - Chapecó SC

Dia C - Doações à famílias carentes da Pastoral da Paróquia São Cristóvão, no bairro Efapi - Chapecó SC

Dia C - Entrega de biscoitos à Secretaria da Saúde de Barra Funda

Fonte: ASCOM Sicredi Região da Produção RS/SC/MG