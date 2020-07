Siga nossa página

Professora do Cesurg publica estudo em revista britânica

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 09 Julho 2020 08:27 .

Estudo trata da reprodução equina e medicina comparada

Um estudo desenvolvido pela docente do Centro de Ensino Superior Riograndense (Cesurg) de Sarandi, a doutora Fabiola Freire Albrecht foi publicado em junho em uma revista britânica, a Journal of Equine Veterinary Science. Intitulado “Dinâmica lútea em éguas miniatura: potencial de pesquisa no campo da reprodução humana” (em tradução livre), o artigo do estudo trata da reprodução equina e medicina comparada.

De acordo com a pesquisadora, a Dra. Fabiola, há tempos a dinâmica ovariana de bovinas e equinas é estudada pela semelhança com a das mulheres. Durante a pesquisa, apurou-se que a dinâmica ovariana na minipônei é bastante semelhante à de éguas maiores, com a vantagem de seu pequeno tamanho e, consequentemente, maior facilidade de manejo e manutenção.

“Neste experimento procuramos compreender melhor os eventos do período pós-ovulatório, e concluímos que a minipônei tem grande potencial como modelo experimental para estudos elucidativos e comparativos no campo da reprodução”, constata a doutora.

A pesquisa seria apresentada no 10° Simpósio Internacional em Transferência de Embriões em Equinos (ISEET), na cidade de Pisa, Itália, nos dias 3, 4 e 5 de julho, mas em virtude da pandemia do novo coronavírus, o evento foi transferido para 2021, sendo este ano limitado à publicação no periódico.

Fonte: Vera Rebonatto - AI Cesurg/ Foto: Divulgação