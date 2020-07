Siga nossa página

Rondinha - Município recebeu nova motoniveladora

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 09 Julho 2020 14:02 .

Na manhã de quinta-feira dia 09/07/2020 o Prefeito Municipal Ezequiel Pasquetti recebeu oficialmente a nova motoniveladora, (patrola), para o Município de Rondinha. A aquisição da máquina foi viabilizada através de linha de crédito operacionalizada pelo Banrisul, agência local, no montante de R$ 700.000,00, com prazo de 10 anos para pagamento.

O ato de entrega aconteceu em frente aPrefeitura Municipal e contou com a presença do Prefeito Pasquetti, do Gerente Geral doBanrisul, Sr. CarlessoFrai e Gerente Adjunta Franciele Velho, Secretário de Obras Oscar Guinzelli e do Sr. Tarso, representante da Empresa Mantomaq, vencedora da licitação.A nova motoniveladora é da marca Komatsu, zero quilômetro, cuja potência de operação é de 218 HP, possui cabina fechada pesando 17.915 kg.

O Prefeito Pasquetti enalteceu a importância da conquista em favor de toda comunidade:‘’Temos atualmente um parque de máquinas com excelente estrutura de equipamentos,agora, com o recebimento da nova patrola, será possível qualificar o plantel existente e atender as demandas da população com maior agilidade, especialmente na conservação de estradas gerais ou vicinais, acessos a propriedades e obras em execução na área da produção como, suinocultura, bovinocultura, entre outras, considerando o expressivo número de novos empreendimentos que estão em andamento, cabendo ao poder público apoiar e incentivar os produtores disponibilizando o serviço de máquinas para viabilização dos investimentos.

Também o apoio aos nossos produtores facilitando o escoamento da produção é importante enecessário. Estamos fazendo a nossa parte,enquanto Poder Público, apoiando os agricultoresnos sistemas de produção, dessa maneira, cresceremos juntos, tudo com organização, planejamento e muito trabalho. Esta máquina representa uma grande conquista para todos e servirá ao povo rondinhense’’ resumiu Pasquetti.

Fonte: Prefeitura de Rondinha/RS