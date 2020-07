Siga nossa página

Sarandi - Prefeitura intensifica fiscalização nos comércios não essenciais e nas ruas como forma de combate ao Coronavírus

Publicado por Thaís Girardi em Sexta, 10 Julho 2020 14:05 .

Fiscais da Secretaria da Fazenda e agentes da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde estão intensificando as ações de fiscalização nos comércios considerados não essenciais e nas ruas de Sarandi.

A preocupação é com o fluxo de pessoas que vão a esses locais descumprindo as disposições referentes à bandeira vermelha contida nos decretos estaduais 55.240/2020 e 55.320/2020, bem como o decreto municipal 3752, de 07 de Julho de 2020.

Salienta-se que fere o bom senso fechar o comércio enquanto algumas pessoas não respeitam às restrições impostas pelo Governo Estadual.

Denúncias podem ser feitas pelo telefone 992679158 que tem atuado nesses casos uma vez que o decreto estadual proíbe a abertura de vários tipos de estabelecimentos e aglomerações.







Fonte: Decom – P.M.Sarandi