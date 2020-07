Rússia anuncia sucesso em testes em humanos e quer começar a distribuir vacina contra o coronavírus em agosto

Publicado por Joel De Brito em Segunda, 13 Julho 2020 14:29 .

ARússia anunciou, nesta segunda-feira (13), que a parte da fase de testes clínicos (em humanos) da vacina contra ocoronavírus desenvolvida por iniciativa do governo obteve sucesso. Com isso, a expectativa é de que a imunização comece a ser distribuída entre 12 e 24 de agosto.

De acordo com informações do Uol, testes bioquímicos da vacina ainda devem ser feitos, mas o Ministério da Saúde russo espera finalizar o processo até setembro. No mesmo mês, deve ser iniciada a produção da vacina em massa por laboratórios privados, conforme projeção de Alexander Gintsburg, diretor do Centro Nacional de Pesquisa para Epidemiologia e Microbiologia Gamalei.

Os testes clínicos da injeção russa começaram em junho, com 38 voluntários entre 18 e 65 anos, reunidos pela Universidade Sechenov. Parte deles receberá alta nesta quarta-feira (15), quando completam 28 dias em isolamento. A medida foi tomada para proteger os participantes de outras infecções. Eles ainda serão monitorados por mais seis meses.

De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, a Rússia é o quarto país do mundo em número de infectados pelo coronavírus. Cerca de 730 mil pessoas pegaram a covid-19, e 11 mil morreram pela doença.

Fonte: GaúchaZH