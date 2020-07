Siga nossa página

Rondinha – Primeiro episódio da Rádio Série já está ‘’no ar’’

Publicado por Joel De Brito em Segunda, 13 Julho 2020 16:01 .

O projeto denominado ‘’Rádio Série’’ objetiva valorizar os talentos locais através da produção de peças teatrais divididas por episódios envolvendo os alunos do Grupo Municipal de Teatro.

As gravações de áudio com arranjos em vídeo estão sendo produzidas sob a forma on line e sem aglomerações de pessoas em função da pandemia enfrentada neste momento.

A Rádio Série “Procurando André” tem o primeiro episódio lançado nas páginas do Facebook e Youtube do Grupo Municipal de Teatro de Rondinha. Confira no vídeo abaixo.

“Procurando André” é criada por Tito Grando e desenvolvida pelo Grupo Municipal de Teatro de Rondinha. Apoio da SMEC.

AIP - Rondinha