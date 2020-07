Siga nossa página

Liberato Salzano - Município publica novas medidas da Bandeira Vermelha

Publicado por Joel De Brito em Segunda, 13 Julho 2020 18:58 .

Município de Liberato Salzano adota medidas sanitárias segmentadas correspondentes aos protocolos definidos para bandeira vermelha.

Confira no decreto as determinações e multas para quem não cumprir as regras.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O DECRETO

AIP - Liberato Salzano