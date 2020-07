Sarandi - Secretaria de Educação entrega 1828 kits de alimentação para as famílias dos alunos da Rede Municipal de Ensino

Em virtude da paralisação das aulas presenciais, consequência da pandemia do Covid-19, o Governo de Sarandi, via Secretaria de Educação, entregou no início do mês de maio, 1750 kits de alimentação escolar para estudantes das creches municipais e das escolas de ensino fundamental da rede municipal de Sarandi. O objetivo da ação é garantir a alimentação dos alunos, auxiliar as famílias e injetar recursos na economia municipal.