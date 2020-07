Palmeira das Missões - Começam as obras de reforma e adequação da UTI do Hospital de Caridade

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 14 Julho 2020 11:27 .

As reformas da estrutura física do local terão um período de 90 dias para serem concluídas e serão executadas pela empresa TettoSul. A UTI que irá ocupar todo o segundo andar do Hospital, contará com 10 leitos e uma sala de apoio.