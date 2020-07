Siga nossa página

Sarandi - Cesurg conclui obras do Centro de Saúde Animal

Publicado por Joel De Brito em Terça, 14 Julho 2020 15:56 .

Próxima etapa é mobiliar e equipar o complexo veterinário

Em pouco tempo Sarandi e região terão à disposição o Centro de Saúde Animal construído pelo Centro de Ensino Superior Riograndense (Cesurg) de Sarandi. As obras do local já foram concluídas e a próxima etapa é mobiliar e equipar o complexo.

Mais de 70 profissionais de diversas áreas trabalharam no local, durante o dia e a noite para concluir o trabalho em pouco mais de seis meses. O espaço tem mais de mil metros quadrados e é constituído de um sistema integrado inovador, que proporcionará mais aprendizado e vivências aos acadêmicos da faculdade e atenderá às necessidades da comunidade.

O Centro de Saúde Animal do Cesurg contará com dois ambulatórios para atendimento clínico; farmácia; canil e gatil; estrebarias, sala de preparação animal; três blocos cirúrgicos de rotina; sala de técnica cirúrgica acadêmica; ambulatório de atendimento acadêmico composto por oito mesas para a realização dos atendimentos veterinários; setor de atendimento veterinário para grandes animais; bloco cirúrgico de grandes animais; sala de visualização cirúrgica e ambulatorial; laboratórios de anatomia, microbiologia, parasitologia, análises clínicas, patologia e o laboratório de reprodução; além de três salas projetadas para atendimento e aulas simultâneas.

O Centro de Saúde Animal vai atender as demandas do curso de Medicina Veterinária e também a comunidade regional, além de fornecer a prestação de serviço para as clínicas da região. A intenção também é que no futuro sejam realizadas análises de leite e análises patológicas.

AIP Cesurg