Sarandi - Município continua investindo na britagem das estradas do interior

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 16 Julho 2020 09:11 .

A conservação e manutenção das estradas da área rural fazem parte do cronograma de trabalho da Prefeitura Sarandi. Tal ação além de melhorar a trafegabilidade nas vias interioranas, proporciona também seguranças e eficiência para o escoamento da produção agrícola do município.

Com o objetivo de continuar as ações de melhoramento das estradas do interior, na terça feira, 14, foi assinado em ata, o registro de preço nº 0146/2020 para a futura aquisição de pedra brita mista com a Construtora Construbrás.

Nesta etapa de britagem das estradas do interior, serão adquiridas 10.000 toneladas de material, totalizando um investimento no valor de R$269.000,00.

Até o momento mais de 15 mil toneladas de pedra britada mista, insumo composto de pó de pedra e pedrisco foram aplicados nas estradas do interior sendo investidos aproximadamente R$1.000.000,00 considerando os valores de mercado para aplicação dos materiais, e o transporte e aplicação do material nas estradas que são efetuados com máquinas da Secretaria de Obras.

A britagem será realizada, nesta etapa, na Linha Mendes (Trecho da ERS 404 até o Frigorífico Bortoluzzi), no complemento da britagem no Distrito de Barreirinho, além de realizar a manutenção nos locais que já receberam esta ação.

Segundo o Secretário de Obras, Oclides Barbiero, o constante investimento em melhorias nas estradas do interior do município, possibilita mais segurança, melhor qualidade viária e consequentemente boas condições para o escoamento da produção.

Fonte: Decom – P.M.Sarandi