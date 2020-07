Siga nossa página

Rondinha – Município consolida 3ª posição na criação de suínos e 5º maior produtor de leite do RS

Publicado por Joel De Brito em Quinta, 16 Julho 2020 10:01 .

Os dados referem-se ao fechamento do ano de 2019 e confirmam a expansão dos setores no território municipal. Na área da suinocultura o município consolidou o 3º lugar na terminação de suínos no ranking estadual terminando 191.284 suínos, atividade que envolve, atualmente, mais de 50 produtores locais. As informações são fornecidas pela ACSURS.

Já no setor leiteiro o município fechou o ano de 2019 ocupando o 5º lugar no ranking estadual de produção de leite produzindo 3.500.000 (litros/mês), o que representa uma produção anual de 42 milhões de litros/ano, com o envolvimento de aproximadamente 600 famílias na atividade. Segundo os dados da Secretaria Municipal de Agricultura, no município existem hoje 7.500 vacas em lactação e um rebanho total de 13.700 cabeças de gado.

O Prefeito Ezequiel Pasquetti salientou que os dados, números e estatísticas são frutos da soma de esforços dos produtores, empresas, poder público e empreendedores, cada qual fazendo sua parte. Enalteceu o crescimento dos investimentos nas áreas da suinocultura e bacia leiteira no âmbito local.

“Os avanços representam maior produtividade, renda e qualidade de vida à toda comunidade. Por fim, renovou os pedidos para que todos continuem trabalhando juntos fortalecendo cada vez mais as atividades o que repercutem no fomento do comércio e indústria e desenvolvimento do município”, disse o prefeito.

Outdoor instalado no acesso a cidade.

AIP - Rondinha