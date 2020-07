Siga nossa página

Nova Boa Vista - Município licitou calçamento para Linha Maneador Baixo

Publicado por Thaís Girardi em Sexta, 17 Julho 2020 09:34 .

O Município de Nova Boa Vista através de Edital nº 019/2020, processo Licitatório nº 071/2020 e tomada de Preço n° 003/2020 licitou a obra de calçamento no trecho de Linha Perau acesso a Linha Maneador Baixo, com metragem de 9.120m².

O prazo contratado para a entrega dos serviços da obra é de 120 dias a contar da expedição de ordem de serviço.

O valor do investimento desta obra é R$295.826,07 (duzentos e noventa e cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e sete centavos), onde deste valor R$ 286.500,00 (duzentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais) são oriundos de repasse de emenda parlamentar do Deputado Márcio Biolchi e o restante com recursos próprios do Município, servindo estes como contrapartida.

O Município aguarda a liberação da Caixa Econômica Federal para início dos trabalhos.

Fonte: Joseane Paula Steffens - Assessora de Imprensa e Comunicação da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista/RS