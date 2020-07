Siga nossa página

Barra Funda - Partido Progressista divulga lista de pré-candidatos

Publicado por Joel De Brito em Sexta, 17 Julho 2020 09:44 .

O Partido Progressista PP de Barra Funda lança Pré-candidatos para as eleições municipais 2020.

Como pré-candidatos para prefeito e vice-prefeito: Marcos Piaia e André Signor.

Como pré-candidatos a vereadores: Paola Potrich, Cássio Gnoatto, Cleci Ré, Ivan Tonello, Zilda Castoldi, Jerri Duranti, Sidinei Rossetto, Inês Gnoatto, Odemar Soletti, Silvio Balista, Elaine Moreira do Amaral e Lauro Garbozza.

A lista depende de aprovação na convenção do partido, conforme determina o TSE, portanto, pode sofrer alterações até a realização da convenção partidária.

Os pré candidatos estiveram reunidos na última quarta feira, e respeitando o distanciamento social e os cuidados com a saúde, colocaram seus nomes à disposição.

Divulgação