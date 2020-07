Siga nossa página

Sarandi - Projeto viabilizará soluções para facilitar a circulação de forma segura na RS 404

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 21 Julho 2020 09:45 .

Na sexta-feira, 17 de julho, na Prefeitura Municipal de Sarandi, o Poder Executivo autorizou que o Departamento de Engenharia e o Setor de Licitações procedam, com todos os atos necessários, a contratação de uma empresa especializada ou profissional especializado em engenharia de tráfego, a fim de elaborar e apresentar um mapa/projeto de tráfego, contemplando todas às adequações necessárias à segurança e fluidez do trânsito na Rodovia 404, no perímetro compreendido entre o Trevo da Cotrisal até a entrada da Linha Jacutinga.

A partir desse projeto, será possível viabilizar soluções para facilitar a circulação de forma segura, uma vez que a rodovia praticamente corta a cidade de Sarandi, em uma região muito populosa e muito produtiva em razão das inúmeras indústrias que estão instaladas às margens desta rodovia, bem como o Distrito Industrial Mário Zandoná.

Na oportunidade, os empresários presentes manifestaram o seu apoio a iniciativa. Ao final escolheram designar o empresário Edson Finger para que falasse em nome do grupo na Live transmitida pela fanpage da Prefeitura Municipal.

Em sua fala, Edson Finger ressaltou a importância desse estudo, que apesar de ser um projeto minucioso e demorado, é extremamente necessário e por isso, pode ser executado em etapas, futuramente.

Fonte: Decom – P.M.Sarandi