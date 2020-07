Siga nossa página

Nova Boa Vista - Município fomenta a agricultura através de concessão de equipamentos agrícolas

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 22 Julho 2020 08:31 .

Na segunda-feira, dia 20 de julho, foram assinados diversos termos de concessão de uso com encargos.

As concessões fazem referência aos equipamentos agrícolas, que são 2 pulverizadores e 5 roçadeiras. Alguns grupos já realizaram a retirada do seu implemento.

Quanto aos pulverizadores:

1 Pulverizador Agrícola Atomizador novo, para a cultivar da oleaginosa de nozes. Marca/modelo Adventure/Jatão 600, tanque com capacidade para 600 litros, registrado no patrimônio municipal com o Nº 4445. Este grupo de agricultores esteve representado pelo produtor integrante Alex Milani. O valor do equipamento adquirido R$35.964,00 (trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais), do qual o grupo pagou o valor de R$3.596,40 (três mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), correspondente a 10 % (dez por cento) do custo do equipamento objeto da concessão.

1 Pulverizador Agrícola Atomizador novo para a cultura da nogueira, Marca/Modelo JACTO/JATÃO 400, registrado no patrimônio municipal sob o código nº. 4374, tanque com capacidade mínima de 400 litros. O grupo concessionário é o de Linha Jaboticaba, representado pelo integrante Paulo Erthal. O valor do implemento R$. 25.500,00. (Vinte e cinco mil e quinhentos reais), do qual o grupo pagou o valor de R$ 2.550, (dois mil quinhentos e cinquenta reais), correspondente a 10 % (dez por cento) do custo do equipamento objeto da concessão.

Quanto às roçadeiras:

1 Roçadeira agrícola nova, da marca/modelo ALMEIDA EQUIPAMENTOS/ROCAL 1700, registrado no patrimônio municipal sob o código nº. 4425. O grupo que receberá este implemento é o da Linha Gauchinho, representado neste ato pelo integrante Jaime Milani. O valor da roçadeira é de R$ 11.740,00 (onze mil, setecentos e quarenta reais) do qual o grupo pagou R$ 1.174,00 (mil cento e setenta e quatro reais), correspondente a 10 % (dez por cento) do custo do equipamento objeto da concessão.

1 Roçadeira agrícola nova, da marca/modelo ALMEIDA EQUIPAMENTOS/ROCAL 1700, registrado no patrimônio municipal sob o código nº. 4426. O grupo que receberá este implemento é o da Linha Jaboticaba, representado neste ato pelo integrante Paulo Erthal. O valor da roçadeira é de R$ 11.740,00 (onze mil, setecentos e quarenta reais) do qual o grupo pagou R$ 1.174,00 (mil cento e setenta e quatro reais), correspondente a 10 % (dez por cento) do custo do equipamento objeto da concessão.

1 Roçadeira agrícola nova, da marca/modelo ALMEIDA EQUIPAMENTOS/ROCAL 1700, registrado no patrimônio municipal sob o código nº. 4427. O grupo que receberá este implemento é o da Comunidade São José Maneador, representado neste ato pelo integrante Paulo Seibel. O valor da roçadeira é de R$ 11.740,00 (onze mil, setecentos e quarenta reais) do qual o grupo pagou R$ 1.174,00 (mil cento e setenta e quatro reais), correspondente a 10 % (dez por cento) do custo do equipamento objeto da concessão.

1 Roçadeira agrícola nova, da marca/modelo ALMEIDA EQUIPAMENTOS/ROCAL 1700, registrado no patrimônio municipal sob o código nº. 4428. O grupo que receberá este implemento é o da Linha Tijolo, representado neste ato pelo integrante Daniel Sausen. O valor da roçadeira é de R$ 11.740,00 (onze mil, setecentos e quarenta reais) do qual o grupo pagou R$ 1.174,00 (mil cento e setenta e quatro reais), correspondente a 10 % (dez por cento) do custo do equipamento objeto da concessão.

1 Roçadeira agrícola nova, da marca/modelo ALMEIDA EQUIPAMENTOS/ROCAL 1700, registrado no patrimônio municipal sob o código nº. 4450. O grupo que receberá este implemento é o da Linha Perau, representado neste ato pelo integrante Eider Milani. O valor da roçadeira é de R$ 11.740,00 (onze mil, setecentos e quarenta reais) do qual o grupo pagou R$ 1.174,00 (mil cento e setenta e quatro reais), correspondente a 10 % (dez por cento) do custo do equipamento objeto da concessão.

Conforme a Lei Municipal nº 2166/2020, o prazo da concessão de uso dos referidos bens públicos será de 04 (quatro) anos, à contar da assinatura do respectivo termo de concessão, de acordo com o disposto no art. 83 da Lei Orgânica Municipal.

Fonte: Joseane Paula Steffens - Assessora de Imprensa e Comunicação da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista/RS