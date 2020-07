Siga nossa página

Constantina - Live Noite de Talentos Homenageia Comunidade Escolar

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 22 Julho 2020 08:56 .

Na última sexta-feira, 17/07, o Poder Público Municipal, através da Secretaria de Educação e Cultura e com o apoio dos músicos Martha Eliane Nunes, Cristiano Wagner e Dionei Antunes realizaram a Live Noite de Talentos – Educação e Cultura, que contou com artistas da comunidade escolar.

Em meio a pandemia da COVID-19, as lives tornaram-se uma forma de entretenimento seguro, pois as pessoas podem acompanhar de suas casas. Nesta, a diferença foi que ao invés de arrecadar doações, ela tinha como objetivo prestar homenagem a comunidade escolar, que teve também que se reinventar neste momento atípico.

O Prefeito Gerri abriu o evento falando sobre a importância de proporcionar estes momentos a comunidade. Ainda, lembrou que a noite seria de apresentações da comunidade escolar, e que em breve seria promovido um evento semelhante para contemplar outros tanto talentos que temos em nosso município. A psicóloga do município Simone Pinheiro também fez uma participação, trazendo uma fala sobre a transformação da educação neste momento e também sobre a importância de cada professor, aluno, funcionário e das famílias neste processo.

Com artistas de diversas idades, a live teve uma duração de 3 horas e 30 minutos e cerca de 19 mil visualizações.

A transmissão contou também com grande participação e interação da comunidade que prestigiou nossos talentos locais.

Iniciando as apresentações, Lara e Mikaelly, vencedores da Categoria Kids Nacional do Canta Liberato deste ano, mostraram todo seu talento. Depois da abertura da dupla, ainda houve um desfile de artistas infantis e adultos no palco, com o acompanhamento do trio Martha, Cristiano e Dionei.

Se apresentaram na Noite de Talentos Írio Caumo, Luan Ferreira, Pedro Ferreira, Luiz Antônio Giacomini Valle, Davi Boemo Sawaris, Brenda Farezin, Eduarda Farezin, Ângela Berti, Bianca Berton Largo, Lara Antoniazi Alba, Manuela Santin, Gabriela Santin, Leandro dos Santos Fockers, Ana Luiza Largo, Ana Júlia Perin, Otávio Fiorentin, Kauã Boff, Arthur Miguel Villa Gonçalves, Gabriel Zatti Deon, Ana Lívia Lazzaretti, Maria Clara de Lima Vargas e Mikaelly Borges Ecker, interpretando canções de diversos estilos, representando a comunidade escolar e deixando sua homenagem em forma de música aos educadores.

Agradecemos a todos que contribuíram de alguma forma para o sucesso do evento. Ao parceiro Diário RS pela transmissão, a equipe Lasta Sonorizações, a técnica em enfermagem Ana Paula Bottega que contribuiu para que todos os cuidados necessários fossem tomados, aos nossos patrocinadores e a comunidade que prestigiou e incentivou nossos artistas.

A live está disponível para quem não conseguiu acompanhar - LINK

Fonte: Divulgação