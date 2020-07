Siga nossa página

Novo Barreiro - Seguem em bom ritmo as obras de calçamento de 12 ruas

Publicado por Joel De Brito em Quarta, 22 Julho 2020 10:24 .

No início do mês de junho iniciaram as obras de calçamento em mais doze ruas do município de Novo Barreiro. As atividades seguem o cronograma estabelecido pela administração municipal e prosseguem pelos próximos meses.

As ruas que receberão melhorias são demandas antigas da comunidade e contemplarão moradores do centro e bairros.

O projeto compreende um total de 22.777,18 metros quadrados de calçamento o que deve melhorar a trafegabilidade dos munícipes, refletindo em melhor qualidade de vida para a população.

As ruas contempladas são:

Rua Sepé Tiaraju, início na esquina com a Rua Eugênio Sebastiani;

Rua Nilo Failstricher, início esquina com a Rua Pedro Ernesto Junges até esquina com Rua Ito Failstricher;

Rua Paulo Balestrin, início na esquina com a Rua Arthur Begnini

Avenida Guilherme Alfredo Klein (trecho 1), esquina com a Rua Walter Massing até Rua Sem Denominação

Avenida Guilherme Alfredo Klein (trecho2), esquina com a Rua Leopoldo Rheinheimer até Rua 20 de Setembro

Rua Irca Failstricher, início esquina com a Rua Pedro Ernesto Junges até esquina com a Rua Ito Failstricher

Rua Ito Failstricher, início esquina com a Rua Irca Failstricher a Rua até esquina com a Rua Nilo Failstricher

Rua Josino Cavalheiro, seguimento pouco antes da esquina com a Rua Noeli Ramires Seiter

Rua Leonora Kolling, início com esquina da Rua Valdir Linke

Rua Leopoldo Begnini, seguimento da mesma

Rua Noeli Ramires Seiter, início com esquina da Rua 20 de Setembro até esquina com a Rua Josino Cavalheiro

Rua Pedro Ernesto Junges, início com esquina da Rua Nilo Failstricher.

AIP - Novo Barreiro