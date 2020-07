Sarandi - Praça Getúlio Vargas conta com nova iluminação

Siga nossa página

Sarandi - Praça Getúlio Vargas conta com nova iluminação

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 22 Julho 2020 10:50 .

Com o objetivo de melhorar a qualidade da iluminação pública, contribuir com a segurança local e proporcionar economicidade na conta de iluminação pública do município, o Governo Municipal de Sarandi, está investindo na troca de 422 lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de LED LUMO EVO nas Avenidas de Sarandi e outros pontos.

Além destes locais, o Governo Municipal está realizando a troca das lâmpadas na Praça Getúlio Vargas, dando assim, uma nova face ao largo da Prefeitura Municipal, visto que, essa ação além de iluminar todos os pontos da praça, gerando segurança aos transeuntes, atende uma antiga reivindicação da comunidade.

Cabe ressaltar, que a economia gerada pela nova iluminação será reinvestida na comunidade, por meio da ampliação da iluminação pública de Led, o que garantirá aos sarandienses uma cidade mais moderna, segura e uma iluminação mais econômica.

Fonte: Decom – P.M.Sarandi