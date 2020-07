Siga nossa página

Sarandi - Praça em construção no Loteamento Tolotti será denominada Praça das Mães

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 23 Julho 2020 10:44 .

Foi assinado na tarde do dia 22 de julho, à Lei Municipal que denomina a Praça que está sendo construída no Loteamento Tolotti, como Praça das Mães. Estiveram presentes na assinatura o líder do executivo sarandiense, colaboradores da Administração Pública Municipal e representantes do referido loteamento.

O nome escolhido para o local, partiu da iniciativa das moradoras do loteamento, que se mobilizaram em prol da construção da praça, e homenageia a todas às mães que se envolveram na causa.

A Praça das Mães, cujas obras estão sendo realizadas em ritmo acelerado, irá conter uma quadra esportiva em concreto de 152m², outra área esportiva em grama sintética de 375m², um playground, uma academia, e todo aparato de passeios e arborização, atendendo assim, as necessidades de toda a população daquele bairro, de crianças até adultos. Serão investidos R$262.977,00, oriundos dos cofres públicos municipais.

Essa praça vai transformar um espaço abandonado em um ponto de encontro para as famílias e, principalmente, para as crianças do bairro brincarem em segurança e próximas aos seus responsáveis.

Decom – P.M.Sarandi