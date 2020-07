Siga nossa página

Nova Boa Vista - Município registra primeiro caso positivo de covid-19

Publicado por Joel De Brito em Quinta, 23 Julho 2020 11:48 .

Salientamos a todos a importância de seguir as orientações repassadas pela Secretaria de Saúde enfatizadas desde o início da pandemia: use máscara, higienize as mãos, se puder fique em casa!

Por favor SALIENTAMOS, a quem apresenta os sintomas respiratórios e gripais, é extremamente importante que comunique Unidade Básica de Saúde de Nova Boa Vista.

Para que se faça de imediato o isolamento e em caso de positiva a suspeita se evite a contaminação de outras pessoas!

Tem sintoma respiratório ou gripal?

ANTES DE BUSCAR ATENDIMENTO LIGUE PARA OS TELEFONES:

De segunda à sexta-feira das 7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 pelos fones: (54) 3360 3025 ou 3360 3018

Fora de horário de expediente ligar para os celulares: (54) 999537170 ou (54) 999249075

OBS: Esses contatos, fora de expediente são apenas para sintomas respiratórios e gripais durante a pandemia do Covid-19.

Para a segurança de todos, serão realizados apenas atendimentos de urgência e emergências. A orientação é que busquem apenas a unidade básica de saúde em casos de extrema necessidade. Agendamento de consultas e exames, somente em situação de emergência. Não serão realizadas consultas de rotina e nem de apresentação de exames de rotina. Essas medidas são tomadas para o bem e a segurança de todos, a fim de evitar aglomerações e manter o distanciamento social.

Informamos que a Academia de Saúde Pública estará fechada pelos próximos dias e por tempo indeterminado.

Medidas de Prevenção: Limpe as mãos frequentemente: lave as mãos com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, especialmente depois de estar em um local público ou depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar.

Se água e sabonete não estiverem prontamente disponíveis, use álcool gel a 70%, cubra todas as superfícies de suas mãos e esfregue-as.

Evite tocar nos olhos, nariz e boca;

Limpe e desinfete as superfícies frequentemente tocadas diariamente - mesas, maçanetas, interruptores de luz, bancadas, telefones, teclados, banheiros, torneiras, pias, etc. a desinfecção pode ser feita com álcool 70% ou água sanitária diluída em água conforme recomendação descrita na embalagem do produto.

Busque fontes confiáveis para se informar como o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

Joseane Paula Steffens - Assessora de Imprensa e Comunicação da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista/RS