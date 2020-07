Siga nossa página

Nova Boa Vista - Centro Administrativo tem atendimento suspenso nos dias 23 e 24 de Julho

Publicado por Joel De Brito em Quinta, 23 Julho 2020 15:21 .

No dia 23 de julho de 2020, o Poder Público Municipal publica novo Decreto Municipal de Nº 2.306/2020, tendo em vista a ocorrência do primeiro caso positivo de COVID-19 no município.

Determina o fechamento da sede da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista nos dias 23 e 24 de Julho de 2020 por medidas de segurança e ações de higienização.

Os procedimentos de higienização visam barrar as chances de propagação do Coronavírus (Covid-19).

CLIQUE AQUI e leia o Decreto em anexo, na íntegra.

Joseane Paula Steffens -

Assessora de Imprensa e Comunicação da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista/RS