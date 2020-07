Siga nossa página

Sarandi - Trechos da Avenida Duque de Caxias e da Rua Miguel Ortolan recebem pavimentação asfáltica

Publicado por Thaís Girardi em Sexta, 24 Julho 2020 08:16 .

No dia de ontem, o líder do executivo esteve vistoriando e acompanhando as obras de pavimentação asfáltica na Av. Duque de Caxias, na Vila Jardim e também na Rua Miguel Ortolan.

Nas obras da Avenida Duque de Caxias, o prefeito dialogou com o Administrador do Presídio Isaias Rabello, Sra. Tere Conterato, mãe do colaborador Cassio Conterato e também com a Sra. Medianeira Consoli que possui um empreendimento na área da alimentação e demais moradores e trabalhadores do bairro.

Em seu depoimento, a empresária Medianeira agradeceu os investimentos realizados no local e na região, pois, segunda ela, tais ações melhoraram a trafegabilidade, a limpeza e beleza dessas localidades.

O prefeito também vistoriou o asfaltamento na Rua Miguel Ortolan onde dialogou com o sócio-proprietário da academia Athletica Gym, Tiago Gnoatto e também com João Gagliassi e Telma Flores, moradores do local.

Fonte: Decom – P.M.Sarandi