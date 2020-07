Siga nossa página

Sarandi - Governo Municipal continua investindo em pavimentação asfáltica

Dezenas de trechos estão recebendo essa melhoria

O Governo Municipal de Sarandi mantém um ritmo acelerado de serviços, no que tange obras de pavimentação asfáltica em dezenas de trechos de Sarandi. Desde o início do ano estão senda executadas obras de asfaltamento de várias ruas, investimento que vai melhorar a qualidade do trânsito sarandiense e o aspecto visual da cidade, como a beleza, limpeza e o fluxo urbano em geral.

As obras de pavimentação asfáltica estão sendo executadas pela empresa Construbrás, vencedora dos processos licitatórios.

Segue abaixo a lista de trechos que estão sendo executados atualmente, ou serão executados em breve.

- Rua Atílio Faccenda (trecho entre a Rua João Tesser e a Rua João Piccini). Área: 3.480,00m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 2ª ZONA FISCAL; (EXECUTADO)

- Rua Santo Colussi (trecho entre a Av. Duque de Caxias e a Rua Pietro Cescon). Área: 1.476,00m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 2ª ZONA FISCAL; (EXECUTADO)

- Rua Libero Badaro (trecho entre a Av. Duque de Caxias e a Rua Senador Alberto Pasqualini). Área: 912,00m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 2ª ZONA FISCAL;

- Rua Tuiuti (trecho entre a Av. Duque de Caxias e o final da Rua Tuiuti). Área: 1.332,00m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 2ª ZONA FISCAL;

- Rua Plácido de Castro (trecho entre a Rua Senador Alberto Pasqualini e a Av. 7 de Setembro). Área: 2.936,50m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 2ª ZONA FISCAL;

- Rua Otávio Ribeiro (trecho entre a Rua Marcelino Signor e a Rua Tiradentes). Área: 1.400,00m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 2ª ZONA FISCAL; (EXECUTADO)

- Travessa Alziro Fernandes da Silva (trecho entre a Av. Duque de Caxias e o final da Travessa Alziro Fernandes da Silva). Área: 448,62m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 2ª ZONA FISCAL;

- Av. Duque de Caxias (trecho entre a Rua Pedro Zorzetto e a Rua Plácido de Castro). Área: 1.356,00m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 2ª ZONA FISCAL; (EXECUTADO)

- Rua Padre Eugênio Medischeski (trecho entre a Rua Prof. Angelina Zanonatto e a Rua José Francisco Biavatti). Área: 2.354,25m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 2ª ZONA FISCAL; (EXECUTADO)

- Rua Bortolo de Marco (trecho entre a Rua Pedro Zorzetto e a Rua Cosmo Favretto). Área: 1.400,00m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 2ª ZONA FISCAL;

- Rua João Zancanella (trecho entre a Rua João Tesser e a Rua D). Área: 1.039,00m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 2ª ZONA FISCAL;

- Rua Pedro Zorzetto (trecho entre a Av. 7 de Setembro e a Rua Armínio da Silva). Área: 1.491,00m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 1ª ZONA FISCAL;

- Rua João Zancanella (trecho entre a Rua João Tesser e a Rua Anunciata Zancanella). Área: 1.507,28m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 2ª ZONA FISCAL; (EXECUTADO)

- Rua Miguel Ortolan (trecho entre a Rua Armínio da Silva e a Av. 7 de Setembro). Área: 1.498,00m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 1ª ZONA FISCAL; (EXECUTADO)

- Travessa Victoria Freddo (trecho entre a Av. 7 de Setembro e o final da Travessa Victoria Freddo). Área: 598,50m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 2ª ZONA FISCAL;

- Rua Julio Mailhos (trecho entre a Rua Ângelo Rech e a Rua Cosmo Favretto - CONTINUAÇÃO). Área: 1.498,00m². RECURSO PRÓPRIO – ASFALTO NOVO – 2ª ZONA FISCAL.

- Rua Maria José de Oliveira (trecho entre a Rua Marcos Novello e a Rua Pe. Augusto Bataion). Área: 957,00m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 4ª ZONA FISCAL;

- Rua 27 de Junho (trecho entre a Rua Erni Scheibe e a Rua Antonio Ortolan). Área: 2.048,00m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 3ª ZONA FISCAL; (EXECUTADO)

- Rua Judite Tibre de Campos (trecho entre a Rua G e a Rua Viana da Silva). Área: 1.303,75m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 4ª ZONA FISCAL;

- Rua Dalvino Anibal Faloschi (trecho entre a Av. Expedicionário e o final da Rua Dalvino Anibal Faloschi). Área: 1.044,00m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 3ª ZONA FISCAL;

- Rua Euclides Martins (trecho entre a entrada do Lar do Idoso e a Rua Santa Terezinha). Área: 418,50m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 4ª ZONA FISCAL;

- Rua Luiz Laurindo Graciolli (trecho entre a Rua Armínio da Silva e o final da Rua Luiz Laurindo Graciolli, em direção ao Rio Caturetê). Área: 2.806,00m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 3ª ZONA FISCAL;

- Rua Arlindo Pilonetto (trecho entre a Travessa Justino Covatti e a Rua Fredolino Frederico Vogt). Área: 568,40m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 3ª ZONA FISCAL;

- Rua Juvenal Damiani (trecho entre a Rua Barão do Rio Branco e a ERS-404). Área: 960,00m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 4ª ZONA FISCAL;

- Rua Alcides Borges Martins (trecho entre a Rua Marcos Novello e a Rua Pe. Pedro Rigo). Área: 2.578,00m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 4ª ZONA FISCAL;

- Rua Pe. Luiz Vigna (trecho entre a Rua Viana da Silva – Acesso 1 e a Rua Viana da Silva – Acesso 2) – em “L”. Área: 800,50m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 4ª ZONA FISCAL;

- Rua Dr. Luis Fragomeni (trecho entre a Rua B e a Rua Pe. Pedro Rigo). Área: 1.190,50m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 4ª ZONA FISCAL;

- Ruas Sem Denominação (trecho entre a Rua Pe. Pedro Rigo – Acesso 1 e Rua Pe. Pedro Rigo – Acesso 2). Área: 1.885,00m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 4ª ZONA FISCAL;

- Rua Adão João Saldanha (trecho total da Rua Adão João Saldanha). Área: 634,00m². RECURSO PRÓPRIO - ASFALTO NOVO – 4ª ZONA FISCAL.

RUAS E ÁREAS DO PROJETO AVANÇAR CIDADES

1- Rua Arlindo Pilonetto (trecho entre a Rua Pasqual Cortese e a Rua Euclides Martins). Área: 2.766,10m². (BAIRRO IPIRANGA);

2- Rua Leonita Pazini Freddo (trecho entre a Rua Santa Terezinha e a Rua Albino Mattei). Área: 3.002,94m². (BAIRRO IPIRANGA);

3- Rua Luiz Laurindo Graciolli (trecho entre a Rua Pietro Cescon e a Rua Santa Colussi). Área: 710,40m². (VILA MARIA);

4- Rua Pietro Cescon (trecho entre a Rua Santa Colussi e o final da Rua Pietro Cescon). Área: 3.553,00m². (VILA MARIA);

5- Rua 1 (Rua Albinor B. Bordão) (trecho entre a Rua Sem Denominação (Rua Soldado Juliano Gubert) e a Rua 2 (Rua Virícimo L. Poncio). Área: 1.806,00m². (BAIRRO VICENTINOS);

6- Rua 2 (Rua Virícimo L. Poncio) (trecho entre a Rua G (Rua Victor Dias Rocha) e a Rua F (Rua Romário Rodrigues da Silva). Área: 2.898,00m². (BAIRRO VICENTINOS);

7- Rua G (trecho entre a Rua Pe. Augusto Bataion e a Rua 2 (Rua Virícimo L. Poncio). Área: 638,00m². (BAIRRO VICENTINOS);

8- Rua Sem Denominação (Rua Augusto Cipriano Cerezoli) (trecho entre a Rua Victor Davóglio e o final da Rua Sem Denominação). Área: 1.638,00m². (BAIRRO UNIVERSITÁRIO);

9- Rua Vitor Davóglio (trecho entre a Av. Expedicionário e o final da Rua Vitor Davóglio). Área: 1.373,60m². (BAIRRO UNIVERSITÁRIO);

10- Rua João Mattei (trecho entre a Rua José Dall’Óglio e a Rua Luiz Fornari). Área: 964,80m². (BAIRRO UNIVERSITÁRIO);

11- Rua José Dall’Óglio (trecho entre a Rua João Piccini e a Rua José Francisco Biavatti). Área: 3.181,20m². (BAIRRO UNIVERSITÁRIO);

12- Rua João Clemente Petry (trecho entre a BR 386 e o final da Rua João Clemente Petry). Área: 1.486,50m². (BAIRRO BEIRA CAMPO);

13- Rua Fredolino Vogt (trecho entre a Rua Arlindo Pilonetto e a Rua Albino Mattei). Área: 1.568,00m². (PARQUE IPIRANGA);

14- Rua Santa Romana (trecho entre a Rua Santa Terezinha e a Rua Arlindo Pilonetto). Área: 1.728,00m² (PARQUE IPIRANGA);

15- Rua Santa Rosa de Lima (trecho entre a Rua Santa Terezinha e a Rua Albino Mattei). Área: 2.688,00m². (PARQUE IPIRANGA);

16- Rua Adriano Oltramari (trecho entre a Rua Albino Mattei e a Rua Santa Terezinha). Área: 3.290,00m². (PARQUE IPIRANGA);

17- Rua José Nativo Streit (trecho entre a Rua Marcos Novello e a Rua Albino Mattei). Área: 6.464,80m². (BAIRRO INTEGRAÇÃO);

18- Rua Pe Augusto Bataion (trecho entre a Rua G e a Rua Viana da Silva). Área: 459,20m². (BAIRRO VICENTINOS);

19- Rua Coraldino Machado (trecho entre a Rua Pe Pedro Rigo e o final da Rua Coraldino Machado). Área: 1.235,28m². (BAIRRO VICENTINOS);

20- Av. Sete de Setembro (recapeamento)-(trecho entre a Rua Paulo Dall’Óglio e a Rua Ângelo Rech). Área: 14.032,66m². (BAIRRO CENTRO);

21- Av. Expedicionário (recapeamento)-(trecho entre a Rua Otávio Ribeiro e a ERS-404). Área: 7.345,85m². (BAIRRO CENTRO). (EXECUTADO)

O líder do executivo afirma que aos poucos, os asfaltamentos estão chegando em todas as regiões do Município de Sarandi, a fim de proporcionar à comunidade sarandiense melhores condições de trânsito e, também, melhorando ainda mais as condições de locomoção das pessoas. O prefeito salienta ainda que obras de pavimentação continuam sendo prioridade do governo municipal.

