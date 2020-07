Siga nossa página

Sarandi - Município registra o 4° óbito por Covid-19

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 28 Julho 2020 15:57 .

Na noite de segunda-feira, dia 27, o município de Sarandi registrou o quarto óbito por Covid-19. Trata-se de uma mulher, 93 anos, com histórico de Hipertensão Arterial Sistêmica e Alzheimer residente em um lar de idosos há aproximadamente 6 meses.

O diagnóstico para COVID 19 foi confirmado pelo Lacen através de exame RT PCR dia 17/07 e internou no HCS no dia 24/07 permanecendo hospitalizada até a data do óbito.

Os contactantes foram investigados e seguem em monitoramento pela Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância em saúde, bem como a instituição.

A Secretaria lamenta o ocorrido, se solidariza com os familiares e reforça para que a população intensifique as medidas de prevenção e de isolamento social.