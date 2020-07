Siga nossa página

Liberato Salzano - AHCLISA adquire equipamento para auxiliar no combate ao Coronavírus

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 29 Julho 2020 08:30 .

O investimento foi possível graças a doação de R$15.000,00 feita pelo Sicredi

A Associação Hospitalar Comunitária de Liberato Salzano (AHCLISA) fez a aquisição um Ventilador de Transporte para auxiliar no combate a Covid-19, este aparelho é projetado para atender pacientes adultos, pediátricos e neonatais com insuficiência respiratória e pode ser usado dentro do hospital ou fora dele para transporte de emergência.

O equipamento teve o custo de R$18.500,00 sendo que R$15.000,00 foram doados pela cooperativa de crédito Sicredi e o restante foi pago pela própria associação. O presidente do hospital, Mateus Fumagali agradece a instituição e em especial ao gerente da agência do município, Leonardo Sabadin pela contribuição e ressalta a importância de ações como esta que só vem a contribuir para o benefício da comunidade salzanense.

Com o aumento de casos de Coronavírus e no período de inverno é muito importante que estejamos precavidos para atender aos pacientes que poderão necessitar deste suporte. De acordo com o prefeito, Gilson De Carli “Além de equipamentos, materiais e equipe médica qualificada várias ações de conscientização, fiscalização e combate a disseminação do vírus estão sendo realizadas no município. Com a colaboração de todos vamos vencer essa batalha” ressalta.

Na foto a auxiliar de serviços gerais Vera Leseux, o prefeito Gilson De Carli, a médica Adriana Costa, o presidente do hospital Mateus Fumagali e a técnica em enfermagem Simone Zanovelo.

Fonte: Cristina Ferreira de Lima - AIP