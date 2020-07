Liberato Salzano - Mapeamento de Artistas e Espaços Culturais

Siga nossa página

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 29 Julho 2020 08:34 .

Município realiza mapeamento de artistas e trabalhadores da cultura

O cadastro tem a função de aproximar e conhecer os talentos salzanenses

A Administração Municipal de Liberato Salzano quer conhecer os artistas e coletivos da nossa cidade, para que se possa trabalhar políticas Públicas que beneficiem a comunidade cultural de diversas formas. Se você é artista ou trabalha na área da cultura dentro de suas várias manifestações, cadastre-se no mapeamento da Cultura até dia 10 de agosto de 2020. Em anexo a notícia está o formulário que deve ser impresso, preenchido corretamente e entregue na Secretaria de Educação e Cultura. Essa é uma importante ferramenta para aproximar e conhecer os artistas salzanenses.

Lembramos que o cadastro não cria vínculo ou obrigação de contratação de qualquer natureza por parte do município de Liberato Salzano RS. Para mais informações e envio de sugestões e dúvidas entre em contato com a Secretaria de Educação pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou pelo fone 55 37551133.

Preencha o cadastro e ao final contribua com sua sugestão como podemos melhorar a cultura de nossa cidade.

*Obrigatório

Tipo de Cadastro *

( ) Artista

( ) Produtor Cultural/ Equipe Técnica

( ) Espaço Cultural/ Empresas Prestadoras de Serviços

( )Grupo Artístico/Coletivo/Banda Próxima Mapeamento de Artistas e Espaços

Nome completo *

________________________________________________________________________

Nome social (Opcional)

________________________________________________________

CPF *

________________________________________________________

Nome Artístico (Opcional)

________________________________________________________

Data de Nascimento *

________________________________________________________________________

Telefone

________________________________________________________

Endereço *

E-mail*

_____________________________________________________________________________

Renda Familiar mensal *

Valor do salário mínimo: R$ 1.045,00.

( ) 1 salário mínimo

( ) 2 salários mínimos

( ) salários mínimos

( ) 4 ou mais salários mínimos

________________________________________________________

Número de dependentes *

________________________________________________________________________

Você tem algum vínculo empregatício? *

( ) Não possuo vínculo empregatício

( ) CLT

( ) Servidor Público

( ) Contrato de Trabalho

( ) Outro:________________________________________________

Se sim, qual a área de atuação do vínculo

Sua resposta

________________________________________________________

Recebe algum benefício previdenciário ou assistencial? *

Ex.: Bolsa Família, Seguro desemprego, Aposentadoria, Benefício de Prestação Continuada, Pensão, Auxílio Doença, Ajuda custo ou Bolsas da União, Estados ou Municípios.

( ) Sim

( ) Não

Caso a resposta a pergunta anterior seja "Sim", qual o benefício previdenciário ou assistencial que recebe?

____________________________________________________________________

Qual seu grau de escolaridade? *

( ) Ensino Fundamental Completo

( ) Ensino Médio Completo

( ) Curso técnico

( ) Graduação Completa

( ) Estudante

Outro:_____________________________________________________________

Qual é a sua linguagem artística de atuação: *

Para mais de uma opção ou casos omissos, selecione o campo "outros" e cite as linguagens.

( ) Artesanato

( ) Artes Visuais

( ) Audiovisual

( ) Cultura Popular

( ) Circo

( ) Dança

( ) Literatura

( ) Música

( ) Artes cênicas

( ) Cinema

( ) Produtor cultural

( )Outro:________________________________________________________________

De que forma você exerce suas atividades culturais? *

( ) Apresentações em espaços informais

( ) Apresentações em espaços culturais

( ) Arte-Educador

( ) Contratação por entidades e institutos diversos

( ) Outro:_____________________________________________________

Com que frequência você realiza as atividades *

___________________________________________________

Portfólio *

Mini currículo (máximo 2.000 caracteres) - Eventuais atividades que vem desenvolvendo durante o isolamento social

_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

MEI Microempreendedor Individual *

( ) Sim

( ) Não

Se sim, Inscrição do CNPJ

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Informe suas redes sociais de divulgação (caso houver)

Ex.: Site: https://www.artista.com.br/ Facebook: https://www.facebook.com Instagram: @artista / Twitter: @artista, etc.

_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Qual sua sugestão para melhorar a Cultura de nossa cidade?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Li e estou ciente das condições acima elencadas e declaro que as informações prestadas são verídicas e de minha total responsabilidade. *

( ) Li, estou ciente e autorizo a Secretaria de Educação/Depto de Cultura, tornar público os dados: e-mail e site/blog, realease/portfólio e linguagem artística

( ) Li, estou ciente e não autorizo a Secretaria de Educação/Depto de Cultura, tornar público os dados: e-mail e site/blog, realease/portfólio e linguagem artística

( ) Atuei social ou profissionalmente na área artística e cultural nos últimos 24 meses imediatamente anteriores à data de publicação da Lei Aldir Blanc, Nº1075/2020; não possuo emprego formal ativo;

( ) Não sou titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o Programa Bolsa Família.

( )(Não recebi, no ano de 2018, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70;

( ) Não estou inscrito, com respectiva homologação da inscrição, em, pelo menos, um dos cadastros previstos no § 1º do art. Da Lei Aldir Blanc.

( ) Não sou beneficiário do auxilio emergencial previsto na Lei nº 13.982 de 2 de abril de 2020.

AS INFORMAÇÕES ACIMA SÃO VERÍDICAS E CONFIRMO A INSCRIÇÃO CONCORDANDO, DESTA FORMA COM TODOS OS TERMOS.

D e c l a r a ç ã o

Eu......................................................................portador de CPF ou CNPJ nº................................................................................................... Residente e domiciliado na cidade de Liberato Salzano, (rua ou avenida).....................................................................nº..................declaro para fins de comprovação de trabalhador da cultura, ter atuado social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data da publicação da Lei Aldir Blanc, nº1075/2020, declaro poder comprovar a atuação de forma documental ou autodeclaratória.

......................................................................(assinatura)

.............................................................................................(nome)

Liberato Salzano, ..........de ...............................de 2020.

OBS: Esta folha deverá ser preenchida, impressa, assinada e entregue na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Liberato Salzano RS.