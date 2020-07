Siga nossa página

Sicredi Região da Produção comemora 37 anos de crescimento e solidez

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 30 Julho 2020 09:37 .

O Cooperativismo de Crédito está de aniversário na região. No dia 29/07, a Sicredi Região da Produção RS/SC/MG completou seus 37 anos de história. São 13.505 dias e incontáveis momentos de uma história que transformou e transforma a vida dos associados e das comunidades dos 3 estados onde atua.

A história da Cooperativa contempla diversos marcos e importantes conquistas, como a Livre Admissão dos Associados, em 2003, a expansão para o estado de Santa Catarina, em 2005, e a expansão para o estado de Minas Gerais, em 2018, dentre outros.

Hoje, a cooperativa possui mais de 57 mil associados, 25 agências, e possui área de atuação em 54 municípios, contando com o talento e dedicação de mais de 330 colaboradores. Para o Presidente Saul Rovadoscki, o momento é oportuno de olhar para o passado com orgulho e gratidão, mas, também, planejar o futuro, visando gerar ainda mais prosperidade aos associados e comunidades.

“Juntos, com o esforço de muitas pessoas, ao longo da nossa história, construímos uma Cooperativa pujante e próspera, voltada para atender as demandas dos associados, seguindo o nosso propósito de agregar renda e contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e das comunidades”, afirmou Rovadoscki.

O presidente ainda destaca que a cooperativa está celebrando 37 anos de história, com o olhar voltado para o futuro e para a expansão, visando ampliar a rede de atendimento, gerar empregos e estar cada vez mais perto das pessoas. “Neste ano inauguramos uma nova agência em Chapecó/SC, outras passaram por melhorias na infraestrutura e, em breve, novas agências serão abertas em Minas Gerais, nas cidades de Lagoa Santa e de Pedro Leopoldo.”

Eventos virtuais para celebrar a data

Para confraternizar a data, a cooperativa realizou dois eventos virtuais, no dia 29/07.

O primeiro evento contemplou os colaboradores, por meio do lançamento de um portal interno, além de outras campanhas internas de incentivo ao trabalho com mais propósito.

O segundo evento, também online, foi preparado especialmente para os coordenadores de núcleo e conselheiros de administração e fiscal, e iniciou com um bate-papo com a Presidência, seguido de uma palestra do escritor Roberto Tranjan, autor do livro O Velho e o Menino, dentre outras importantes obras. Em sua fala, Tranjan trouxe provocações sobre a nova economia.

Ouça a Entrevista:

Sede da Sicredi Região da Produção em Sarandi/RS

Presidente da Sicredi Região da Produção, Saul João Rovadoscki

Fonte: Sicredi Região da Produção RS/SC/MG