Cotrisal inaugura novas estruturas em Trindade do Sul

Publicado por Thaís Girardi em Segunda, 03 Agosto 2020 15:34 .

Em constante evolução, a Cotrisal vem se modernizando para oferecer serviços e produtos de qualidade aos seus associados e clientes. Por isso, no dia 31 de julho, a cooperativa inaugurou suas novas instalações no município de Trindade do Sul. A cerimônia contou com a presença do presidente Walter Vontobel, do vice-presidente João Carlos Chini, do superintendente HelvioDebona, do gerente da Cotrisal Trindade do Sul Anderson Holz, do conselheiro de administração VolmirMarangon, além de gerentes e funcionários.

Em decorrência da pandemia do novo coronavirus, a cerimônia de inauguração foi restrita e contou apenas com a presença de autoridades e entidades do município como o prefeito municipal Odair Pelicioli, overeador e presidente do Legislativo Municipal Gelson Viapiana e o presidentedo Sindicato dos Trabalhadores Rurais Neri Pizzi. O pároco Vilmar Rodriguesproferiu a bênção das novas instalações.

Em seu pronunciamento, o presidente Walter destacou que a inauguração das novas estruturas aconteceu 33 anos após o início das atividades da Cotrisal no município. Recordou que em 2008, atendendo a reivindicação dos associados, também foi entregueas instalações que beneficiaram muito todos os associados e clientes naquela época.

“Vamos evoluindo, acompanhando o crescimento do município e região, e hoje estamos aqui para entregar esta nova estrutura, este moderno supermercado, escritório, lojacom área de 1.780 metros quadrados, além de estacionamento com 30 vagas, um investimento de mais de R$ 3 milhões, que muito vai beneficiar aquela comunidade e região”, ressaltou ao explicar que a ampliação também proporcionou a geração de 14 novos postos de trabalho.

Segundo Vontobel, nos últimos anos, a cooperativa consolidou um acelerado ritmo de crescimento, ampliando sua área de atuação e diversificando os negócios. “Tudo isso sem perder o espírito cooperativista e a participação dos associados, seja na produção de grãos e leite, na aquisição de insumos, movimentando uma grande rede de varejo e na entrega da produção”, enfatizouo presidente da Cotrisal.

Presidente Walter Vontobel, vice-presidente João Carlos Chini e prefeito municipal Odair Peliciolidescerram a fita inaugural após bênção do Pe Vilmar

Nova área de 1.780 metros quadrados e estacionamento com 30 vagas

Presidente Walter Vontobel durante pronunciamento

Em decorrência da pandemia do novo coronavirus, a cerimônia de inauguração foi restrita e contou com a presença apenas de autoridades e entidades do município

Funcionários da Cotrisal Trindade do Sul

Supermercado com uma comunicação visual moderna e um mix de produtos de mais de 7.500 itens

Loja ampla e bem iluminada com diversificada oferta de produtos para lar, materiais de construção, peças, implementos, produtos veterinários, rações e atendimento dos consultores técnicos





A qualidade e tradição Cotrisal numa nova estrutura em Trindade do Sul

Fonte: Lurdes Silvana de Lima - Assessoria de Comunicação - Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda.