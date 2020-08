Siga nossa página

Novo Barreiro - Agência bancária é assaltada

Publicado por Joel De Brito em Segunda, 03 Agosto 2020 18:03 .

Na tarde desta segunda-feira (03), um assalto foi registrado no posto bancário do Banrisul na cidade de Novo Barreiro, a cerca de 100 km de Passo Fundo. Segundo o Tenente Rodrigo da Brigada Militar de Sarandi, as guarnições estão realizando buscas neste momento.

Efetivos de toda a região e também 3º Batalhão de Polícia de Choque de Passo Fundo auxiliam nas buscas.

As informações indicam que foi utilizado um Toyota Corola de cor prata, na ação. Os indivíduos ainda não foram identificados.

Em breve mais informações.

Fonte: Rádio Uirapuru