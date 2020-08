Siga nossa página

Participação da Cooperativa Escolar Rondinela no Desafio Coopes

Publicado por Thaís Girardi em Sexta, 07 Agosto 2020 08:29

A primeira Cooperativa Escolar da Sicredi Região da Produção, localizada na Escola Francisco Mariano Braga, participa do Desafio Coopes, neste tempo de isolamento social

No ano passado a Escola Francisco Mariano Braga, de Rondinha, recebeu o convite para protagonizar a primeira Cooperativa Escolar da Sicredi Região da Produção. Depois de muito estudo e pesquisa recebeu o nome de Rondinela, sendo fundada no dia 23 de novembro de 2019, por 25 sócios, sendo alunos do 6⁰ ao 9⁰ ano, que então constituíram conselho de administração e o conselho fiscal.

Os alunos integrantes da Cooperativa, organizaram um plano de gestão para o ano de 2020, porém como as atividades foram suspensas decorrente a pandemia que atinge o planeta, este teve de ser reorganizado.

Inconformados por não poderem fazer tudo o que haviam planejado, e com incontrolável vontade de fazer o bem e ajudar a comunidade nesses tempos, os sócios da Cooperativa Rondinela aceitaram participar do Desafio Coopes: um projeto realizado por meio do Instagram, gerenciado pela assessora pedagógica Patrícia Brum, composto por missões, a fim de desenvolver a liderança e perceber os problemas da região, desenvolvendo ações para diminui-los. Nele participam 13 cooperativas escolares, onde cada uma escolheu e trabalhará com um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), ou problema diferente, compartilhando experiências e aprendizagem.

Desde então organizam reuniões online, bate papos, concluíram algumas missões, entre elas observar os problemas da cidade e escolher o mais relevante, identificar o ODS que esse problema se encaixa, desenvolver ideias para a solução deles, escolher a melhor para ser posta em ação primeiro.

Depois de reuniões com os sócios da Cooperativa, montaram uma enquete no Instagram: plataforma onde é promovido o desafio, apresentando três problemas, e o mais votado foi o “preconceito”.

O preconceito se encaixa no ODS 5 - Igualdade de gênero e ODS 10- Redução das Desigualdades. A partir deste tema as demais missões serão realizadas.

