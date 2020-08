Nova Boa Vista - Conectados encontramos novos caminhos

Siga nossa página

Publicado por Thaís Girardi em Sexta, 07 Agosto 2020 09:25

A Secretaria Municipal de Educação, através da Escola Santos Anjos, está realizando todas as quartas-feiras, na rádio local de Nova Boa Vista, as 8horas e 30mintudos um quadro: Conectados encontramos novos caminhos. Nesta semana o mesmo foi apresentado pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto – Carla Cavalleri Machado, que aborda temáticas escolares durante esse momento de pandemia, confira a seguir.

A Escola Santos Anjos vem se reinventando neste período de aulas remotas. É importante ressaltar que o ensino não está acontecendo no formato à distância e sim em atividades remotas. Qual a diferença? O Ensino à Distância é uma modalidade em que há a produção de material e o aluno acessa e realiza as atividades, sem contato com o professor que produziu o conteúdo. O formato de ensino adotado durante a pandemia é do envio das atividades pensadas e personalizadas pelo professor das disciplinas, com acompanhamento constante, verificação da aprendizagem de forma pessoal e preocupação com o processo de evolução do aluno.

É importante ressaltar que, desde o início da pandemia, com a suspensão das aulas, a equipe gestora esteve estudando e se informando diariamente, em busca da melhor maneira de conduzir a situação. Vimos, portanto, desde março, adotando medidas cuidadosamente analisadas, legalmente aprovadas, a fim de garantir aos nossos alunos e às nossas famílias a continuidade do processo educacional, com qualidade e profissionalismo.

Nestes quase cinco meses de pandemia, a Escola Santos Anjos vem numa crescente de ações na busca de soluções, pensando no melhor para os nossos estudantes. No mês de abril, houve então a suspensão das aulas presenciais e o estudo das Diretrizes, Pareceres e Decretos publicados, a fim de que se pudesse pensar na forma legal de dar prosseguimento às aulas. Inicialmente, previa-se a recuperação presencial das aulas. Contudo, diante da prorrogação da suspensão, em maio, iniciaram-se as aulas no formato remoto. Os professores reuniram-se, traçando estratégias para viabilizar a entrega das atividades por plataformas digitais ou entrega impressa periódica. Também é importante dizer que cada nível de ensino pensou nas peculiaridades dos estudantes e adaptou as aulas remotas para a idade das crianças. A Educação Infantil realiza o envio semanal de atividades, e o Ensino Fundamental realiza o envio diário de atividades, com horário e planejamento diferenciado e adaptado para o momento.

No mês de Junho, foram retomados os momentos de formação continuada dos educadores da rede municipal, com a assessoria da Universidade de Passo Fundo. As formações acontecem mensalmente, de forma on-line, e semanalmente as coordenações pedagógicas de cada nível realizam reuniões virtuais para avaliar o trabalho e discutir estratégias didáticas na busca de ampliar a aprendizagem e atender os estudantes.

Em Julho, na tentativa de retomar projetos e atividades integradas que eram realizadas com frequência na escola, aconteceu as Semanas das Conexões, com atividades diferenciadas, buscando integrar os estudantes através dos ambientes digitais, bem como criar espaços de escuta e diálogo para o cuidado com a saúde emocional das crianças e adolescentes. Neste mesmo mês houve um investimento na criação de um GSuite para ampliar os recursos educacionais disponíveis para uso ilimitado de alunos e professores. A tecnologia permite a criação de salas de aula virtuais, reuniões on-line, armazenamento de arquivos, agendamento de tarefas, dentre muitas outras possibilidades que vem ampliar as metodologias utilizadas nas aulas.

O trabalho psicopedagógico escolar se mantém disponível para alunos e pais que desejarem. Além de atendimento individual com a psicóloga, há projetos que possibilitam espaços de diálogos entre professores, alunos e pais. Pensados para acolher e cuidar das emoções durante o distanciamento. O acompanhamento pedagógico é realizado constantemente, pelas coordenações, que fazem o contato com pais, alunos e mediação com os professores, a fim de que não se percam os vínculos entre estudantes e escola, mesmo sem as aulas presenciais.

Estamos muito felizes e tranquilos por termos uma equipe qualificada e muito preocupada com nossos alunos. Quero aqui agradecer aos professores e equipe diretiva que buscam constantemente estratégias, trabalhando muito para que a educação não pare, mesmo na pandemia. Vale ressaltar que por trás das atividades enviadas há um intenso trabalho de preparação, gravação de vídeos, edição, controle de entrega de atividades, correções, retorno individual aos alunos, o que exige dos professores uma disponibilidade muito grande. Sabemos das limitações e da falta que o ensino presencial representa. Mas a nossa responsabilidade com a saúde e a vidas das nossas crianças, adolescentes e suas famílias é a nossa principal preocupação. Por isso também, desenvolvemos materiais e campanhas de cuidado e prevenção contra a COVID-19.

Acreditamos que na pandemia, os aprendizados são diferentes, mas também acontecem. Nossos estudantes estão aprendendo, além de conteúdos, a responsabilidade com o outro, a importância do cuidado com a saúde, a noção de coletividade, e isso também se aprende na escola.

Estamos à disposição das famílias, ampliando os espaços de diálogo, até que possamos chegar às casas de todos os nossos estudantes, mesmo distanciados, queremos estar perto de todos e enviar nosso abraço e nosso carinho à Comunidade Educativa Santos Anjos.

Fonte: Joseane Paula Steffens - Assessora de Imprensa e Comunicação da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista/RS