Nova Boa Vista - Município investe em melhorias permanentes através da contratação de máquinas terceirizadas

Publicado por Joel De Brito em Segunda, 10 Agosto 2020 09:11 .

Ação inovadora no município permite que as demandas constantes e de muitos anos sejam realizadas sem gerar acúmulo de serviços, as máquinas de domínio público da prefeitura realizam os serviços quais são possíveis, enquanto a frota terceirizada trabalha resolvendo problemas antigos nas atividades excepcionais do dia a dia.

Um exemplo disso é o serviço do rompedor, com serviço contratado, permite-se que a água da chuva percorra pelas sarjetas, evitando estrago da camada de cascalhamento e o surgimento de novos buracos. Também nivela a altura e paridade de trechos, com muita deformidade por pedras pontiagudas, problema que não é possível solucionar com a patrola.

Pensando nisso, a Administração Municipal Boavistense, realizou a contratação de Máquinas e Serviços terceirizados através dos processos licitatórios Nº 019/2020 e Nº 077/2020, quando por ventura alguma máquina pública estrague, o serviço não para, agilizando o atendimento à população, bem como realizando algumas melhorias, como é o caso do rompedor hidráulico.

A existência de pedras grandes, bicos de pedras e lajes representam graves problemas. Um deles que traz transtornos é que, mesmo com ações de recuperação das vias, muitas vezes a água da chuva não consegue percorrer pelas sarjetas. Ao atravessar, ou acumular na estrada, a água danifica a camada de cascalhamento, ocasionando na maioria das vezes, o surgimento de buracos ou até mesmo deixando novamente as pedras expostas.

No dia 31 do último mês e na segunda-feira, dia 3 de agosto, o rompedor trabalhou na estrada da Linha Jahn e Linha Sheibe.

Através de um planejamento financeiro e cuidado com o dinheiro público, torna-se possível a contratação deste tipo de serviço, resolvendo definitivamente essas problemáticas e dando boas estradas aos munícipes, sabendo da importância do meio rural ao desenvolvimento econômico do município.

Joseane Paula Steffens - Assessora de Imprensa e Comunicação da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista/RS