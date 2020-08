Barra Funda - O Projeto Chama da Cultura comemora 10 anos de história

Publicado por Joel De Brito em Segunda, 10 Agosto 2020 14:23 .

Na noite da última quinta-feira, 06 de agosto, em comemoração aos 10 anos de história do Projeto Chama da Cultura, esteve em nosso município o projeto “Música a Domicílio”.

A iniciativa aconteceu devido à impossibilidade da realização do tradicional espetáculo que aconteceria neste mês de agosto, diante do atual cenário da pandemia do coronavírus e do distanciamento social.