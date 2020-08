Siga nossa página

Cotrisal: 63 anos cultivando nossa gente

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 11 Agosto 2020 11:27 .

No dia 15 de agosto, a Cotrisal completa 63 anos de atividades. Ao longo destas seis décadas, a cooperativa vem crescendo, agregando valor às atividades dos mais de 10 mil associados e promovendo o desenvolvimento sustentável do agronegócio nos 28 municípios onde atua.

“Nos últimos anos, a Cotrisal consolidou um acelerado ritmo de crescimento, ampliando sua área de atuação e diversificando os negócios, tudo isso sem perder o espírito cooperativista e a participação dos associados, seja na produção de grãos e leite, na aquisição de insumos, movimentando uma grande rede de varejo e na entrega da produção”, explica o presidente Walter Vontobel ao destacar que nem mesmo em meio a este cenário ocasionado pela pandemia, com reflexos em todos os segmentos da economia, a cooperativa deixou de investir. “Estamos em andamento com grandes obras de infraestrutura e melhorias em toda região. Nesta data especial, em que comemoramos mais um aniversário, temos a satisfação de falar sobre grandes investimentos que vamos finalizar até dezembro”, comemora Vontobel.

Até o momento, foram investidos mais de R$ 21 milhões em obras e infraestrutura. Entre as principais, estão as novas estruturas da CotrisalTrindade do Sul. No final de julho, foram entregues àcomunidade local e regional um novo supermercado, escritório e loja, com área de 1.780 metros quadrados, investimento de mais de R$ 3 milhões. ​

Outra obra significativa é a nova Loja de Lar e Construção em Sarandi. Com uma proposta moderna, a nova estrutura de 2.500 m² vai ampliar o mix de produtospara atender os associados e clientes com segurança e conforto. Ainda em Sarandi, está em construção o TRR Cotrisalque possibilitará a comercialização e entrega de diesel nas lavouras, além daCentral de Transportes, às margens da BR 386, proximidades do Posto da Polícia Rodoviária Federal, numa área de 6 mil m²,que servirá de estacionamento e manutenção da frota da cooperativa.

Na Cotrisal Gramado dos Loureiros está em construção uma nova unidade de recebimento de grãos, escritório e depósito de insumos. Na CotrisalTrês Palmeiras e Cotrisal Nova Boa Vista estão em ampliação os depósitos de insumos, já na CotrisalSão Pedro das Missões, está sendo construindo novo escritório e loja, e em Campo Santo, estão sendo instalados três silos metálicos que vão ampliar a capacidade para mais 18 mil sacas.

Ahistória da Cotrisalconecta milhares de famílias, apoia o desenvolvimento das cidades e a produtividade no campo, além degerar valor e produzir alimentos para o Brasil e o mundo.

A cada novo dia, o legado do cooperativismo da Cotrisalcontinua a ser transmitido de pai para filho, de associado para associado. Com valores que dão vida aos negócios e garantem a sustentabilidade dos resultados. Dia após dia, safra após safra.

Nova estrutura da CotrisalTrindade do Sul inaugurada no dia 31 de julho



Imagem do projeto da nova Loja Lar e Construção Sarandi que será inaugurada até dezembro



Em ritmo acelerado, as obras do TRR Cotrisal e da Central de Transportes

São Pedro das Missões está sendo construindo novo escritório e loja



Gramado dos Loureiros está em construção uma nova unidade de recebimento de grãos, escritório e depósito de insumos



Nova Boa Vista - em ampliação os depósitos de insumos



Três Palmeiras - em ampliação os depósitos de insumos

Em Campo Santoestão sendo instalados três silos metálicos que vão ampliar a capacidade para mais 18 mil sacas

Fonte: Lurdes Silvana de Lima - Assessoria de Comunicação - Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda.