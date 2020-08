Siga nossa página

Barra Funda - Município incentiva a suinocultura

Publicado por Thaís Girardi em Sexta, 14 Agosto 2020 07:36 .

A Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Agricultura segue atuando no apoio aos criadores de suínos do município, prestando auxílios na criação de animais, melhorias em acessos e apoiando novos investimentos.

Entre os trabalhos realizados está a terraplenagem e benfeitorias anexas necessárias, para construção de novas pocilgas (chiqueiro), em que é disponibilizada toda a infraestrutura e máquinas necessárias. Além disso, trabalha na melhoria das vias de acesso ao empreendimento.

Nesse momento a Administração trabalha no auxílio da instalação de mais um empreendimento na propriedade do produtor Mateus Gnoatto, na Linha Santa Lúcia. Em conjunto as secretarias da Agricultura e Obras do Município, já tem praticamente a obra de terraplanagem concluída, que é para construção de mais uma pocilga na propriedade.

Ao longo dos últimos anos vários produtores já foram beneficiados com os trabalhos, e o que se vê é que a maioria são sucessores familiares que estão cada vez mais atuando nessa área, a exemplo das famílias do Sr. Fernando Nardini, Ilucir Zanetti, Marcos Gnoatto e Paulo Pizato Boni, que foram os últimos empreendedores na área, dentre outros que estão com projetos em andamento.

A importância da suinocultura para a agricultura familiar deve-se principalmente ao uso de mão de obra totalmente familiar que a caracteriza, a pouca necessidade de área de terra, à prática de financiamento dos investimentos e custos pelos próprios produtores e ao retorno financeiro.

A suinocultura viabiliza ainda a bacia leiteira, devido ao uso dos dejetos dessa produção como adubação para as pastagens, e a produção de grãos.

Os produtores rurais que tiverem interesse em aumentar ou construir chiqueiros em sua propriedade, que procurem a Secretaria de Agricultura, junto a Secretaria de Obras, e realizem sua inscrição.

Agradecemos a todos os empreendedores de todos os setores, que acreditam no potencial do nosso município!





Propriedade de Fernando Nardini





Propriedade de Ilucir Zanetti



Propriedade de Marcos Gnoatto e Paulo Pizato Boni

Propriedade de Mateus Gnoatto

Fonte: AIP Rondinha