Sarandi - Praça das Mães, no Loteamento Tolotti recebe ornamentação

Siga nossa página

Sarandi - Praça das Mães, no Loteamento Tolotti recebe ornamentação

Publicado por Thaís Girardi em Sexta, 14 Agosto 2020 07:41 .

A Praça das Mães, recebeu, durante o sábado dia 8, o gramado e as plantas que para a ornamentação do espaço. Dentre as espécies que agora embelezam a praça, vale ressaltar a Butiá Capitata e o Coqueiro-de-Vênus, que foram doadas pela empresa Mirasul ao Departamento de Meio Ambiente, que realizou o transplante.

A praça vai conter uma quadra esportiva em concreto de 152m², outra área esportiva em grama sintética de 375m², um playground, uma academia, e todo aparato de passeios e arborização, atendendo assim, as necessidades de toda a população daquele bairro, de crianças até adultos. No total serão investidos R$262.977,00, oriundos dos cofres públicos municipais.

O nome escolhido para o local, partiu da iniciativa das moradoras do loteamento, que se mobilizaram em prol da construção da praça, e homenageia a todas às mães que se envolveram na causa, inclusive colaborando de forma voluntária no plantio do gramado.

Fonte: Decom - P.M.Sarandi