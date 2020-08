Siga nossa página

Novo Barreiro - Mais 8 ruas receberão calçamento

Publicado por Joel De Brito em Sexta, 14 Agosto 2020 07:48 .

Projeto compreende estradas da cidade e do interior

Na última terça-feira, dia 11, foi assinada a autorização de início das obras de calçamento de mais 8 ruas no município de Novo Barreiro. Esse projeto contempla 5 trechos no interior e 3 ruas na cidade. A obra resultará em uma área total de 18.360 m² (dezoito mil metros quadrados) de pavimentação.

O projeto prevê um investimento de R$ 575.651,05 (quinhentos e setenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), sendo R$ 140.289,75 (cento e quarenta mil duzentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) de mão de obra e mais R$ 435.361,30 (quatrocentos e trinta e cinco mil trezentos e sessenta e um reais e trinta centavos) referente a material.

Será realizada a pavimentação em estradas do interior nas localidades da Linha Jogareta, Linha Três Passinhos, Linha Prestes, Linha Biriva -Trecho 1 e Trecho 2. E na sede do município nas ruas Guarani, Walter Massing, 20 de março.

A empresa responsável pela obra é a Querência Engenharia e Imóveis LTDA, do município de Boa Vista do Buricá, vencedora do processo licitatório. A mesma, terá o prazo de 8 meses para a conclusão das obras.

AIP - Novo Barreiro