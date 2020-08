Siga nossa página

Barra Funda - Secretaria de Saúde disponibiliza novo número para lista de transmissão

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 20 Agosto 2020 09:55 .

A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Funda disponibilizou a população barrafundense novo número para lista de transmissão e atualização do boletim do coronavírus, o novo WhatsApp é (54) 9 9973 3485, para acessar e receber as informações basta mandar mensagem para o referido número.

Além da atualização nesse novo número os munícipes contam ainda com serviços de renovação de receitas, triagem para o coronavírus, dúvidas e entre outros serviços.

Outros telefones da Unidade Básica de Saúde:

(54) 3369 1288 ou (54) 3369 1188;

Plantão: (54) 9 9973 3552.

barr

Fonte: Dilvugação