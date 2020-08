Siga nossa página

Cresol Sarandi completa 18 anos em prol do cooperativismo de crédito

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 20 Agosto 2020 10:35 .

A Cresol Sarandi completa, no dia 22 de agosto, 18 anos de atuação e parcerias consolidadas com os cooperados, com instituições públicas, privadas e cooperativistas, bem como com o comércio e a comunidade local.

A Cresol se apresenta como um instrumento de inclusão e gestão financeira através de um trabalho desenvolvido com seriedade, ética e eficácia.

A cooperativa caminha norteada pelos princípios que oportunizaram sua fundação, por isso fortalece no seu ambiente e nas relações valores como democracia, transparência, confiança, ética, profissionalismo, cooperação, solidariedade e sustentabilidade.

A Cresol Sarandi conta com inúmeros cooperados, os quais são atendidos na unidade de Sarandi, bem como nas outras cinco agências de relacionamento vinculadas, as quais estão situadas nos municípios gaúchos de Almirante Tamandaré do Sul, Chapada, Coqueiros do Sul, Novo Barreiro e Ronda Alta, e demais municípios de nossa região de abrangência.

Conforme a direção da Cresol Sarandi,a cooperativa possui grande importância para os munícipes e para a comunidade porque a forma de relacionamento é a proximidade com os cooperados. “Em uma cooperativa somos movidos pelo bem e por isso, temos orgulho de dizer que a Cresol é um dos maiores sistemas de cooperativas de crédito rural solidário do Brasil”, descreve o Diretor-presidente da Cresol Sarandi, Marcio Cassel.

Fonte: AIP Cresol