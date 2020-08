Siga nossa página

Entidades são beneficiadas pela campanha Juntos pela Comunidade

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 27 Agosto 2020 08:51 .

A SicrediRegião da Produção RS/SC/MG tem como propósito agregar renda e melhorar a qualidade de vida dos associados e da comunidade.

Por isso, sempre em buscado desenvolvimento econômico aliado ao desenvolvimentosocial, esteve realizando a campanha denominada “Juntos pela Comunidade”, em todas as 25 agências, nos três estados onde possui área de atuação.

A ação ocorreu desde o início de dezembro de 2019 até o final de julho deste ano, da seguinte forma: ao aplicar seu dinheiro na cooperativa, o associado indicava uma entidade social do seu município para receber do Sicredi 0,50% do valor aplicado, sem nenhum desconto do valor para o associado.

Todos os pagamentos às entidades beneficiadas ocorreramem conta corrente, até o final de agosto, e totalizaram um montante de R$ 40.485,95.

O objetivoda campanha foi promover um círculo virtuoso entre Cooperativa, Entidades Sociais e Comunidades, numa relação “ganha-ganha”, ou seja, uma “via de mão dupla”.

“A forma de gerar valor para as comunidades onde atuamos é por meio de um ciclo virtuoso: a captação de recursos é fundamental para o Sicredi oferecer crédito aos associados.

O dinheiro é captado por meio de três famílias de produtos: poupança, depósito a prazo e fundos de investimento.Mas também é necessário que haja liquidez. Ou seja, parte do dinheiro captado precisa ficar na instituição financeira.

O dinheiro excedente pode ser usado na oferta de crédito aos associados. Esse crédito, ao chegar à sociedade, gera renda, consumo e produção. E como consequência, retorna ao Sicredi por meio da captação, gerando um ciclo virtuoso, de desenvolvimento e prosperidade”, explicou o Presidente, Saul João Rovadoscki.

Em paralelo ao ciclo virtuoso, a cooperativa também realiza uma série de programas sociais e ações de cunho cooperativista, que transformam a vida das comunidades.

Fonte e foto:Comunicação Sicredi Região da Produção RS/SC/MG